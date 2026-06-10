Porsche-Aktie klettert: Goldman hebt Rating auf 'Buy'
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG angehoben und die Papiere hochgestuft.
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Konkret wurde das Ziel von 39 auf 59 Euro erhöht, das Rating wurde von "Neutral" auf "Buy" hochgeschraubt. Struktureller Gegenwind bleibe zwar Realität, er sei aber in den massiv gesunkenen Erwartungen inzwischen angekommen, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Zudem sieht er zwei aus seiner Sicht noch verkannte Kompensationsmöglichkeiten: höhere Durchschnittspreise dank eines besseren Modellmixes und indirekte Kostenvorteile. Insgesamt sei der mehrjährige Gewinnerholungsweg nun klarer absehbar. Bis 2030 rechnet Frenes im Schnitt mit 30 Prozent Ergebnisplus per annum.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Porsche zeitweise 2,27 Prozent höher bei 48,63 Euro.
/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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