Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch
Die Reederei Moller-Maersk rechnet wegen starker Nachfrage im Containermarkt mit mehr Gewinn im laufenden Jahr als bisher.
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Das Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) dürfte bei acht bis zehn Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Moeller-Maersk von 4,5 bis 7 Milliarden Dollar ausgegangen. Analysten hatten bisher mit einem leichten Übertreffen des oberen Endes dieser Spanne gerechnet. Beim Volumenwachstum des weltweiten Containermarktes erwarten die Dänen 2026 nun 4 Prozent statt bisher 2 bis 4 Prozent.
Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Hinterlegungsscheine (ADR) von Moller-Maersk sprangen in New York in einer ersten Reaktion um 7,6 Prozent nach oben.
KOPENHAGEN (dpa-AFX)
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