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Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch

29.06.26 20:02 Uhr
Prognose-Kracher bei Moeller-Maersk: Aktie springt nach oben | finanzen.net

Die Reederei Moller-Maersk rechnet wegen starker Nachfrage im Containermarkt mit mehr Gewinn im laufenden Jahr als bisher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
2.149,00 EUR -38,00 EUR -1,74%
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Das Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) dürfte bei acht bis zehn Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Moeller-Maersk von 4,5 bis 7 Milliarden Dollar ausgegangen. Analysten hatten bisher mit einem leichten Übertreffen des oberen Endes dieser Spanne gerechnet. Beim Volumenwachstum des weltweiten Containermarktes erwarten die Dänen 2026 nun 4 Prozent statt bisher 2 bis 4 Prozent.

Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Hinterlegungsscheine (ADR) von Moller-Maersk sprangen in New York in einer ersten Reaktion um 7,6 Prozent nach oben.

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Roland Magnusson / Shutterstock.com

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02.03.2026AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightBarclays Capital
22.01.2026AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026AP Moeller - Maersk A-S (B) SellGoldman Sachs Group Inc.
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