Novartis scheitert in Studie mit Krebsmittel

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis teilte mit, dass die Studie mit dem Namen Canopy-1 keine statistische Signifikanz in Bezug auf das Gesamtüberleben und die Zeit, die ein Patient ohne Fortschreiten der Krankheit leben kann, gezeigt habe. In der Studie wurde Canakinumab, ein monoklonaler Antikörper, in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht.

FRANKFURT (Dow Jones)

