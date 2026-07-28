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Ziele 2026 bestätigt

KRONES-Aktie freundlich: Umsatz- und Gewinnplus im zweiten Quartal

KRONES-Aktie freundlich: Umsatz- und Gewinnplus im zweiten Quartal

KRONES hat im zweiten Quartal mehr verdient und dabei von leichten Anstiegen bei Umsatz und Auftragseingang profitiert.

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KRONES AG
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Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, der im MDAX notiert ist.

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Im Zeitraum April bis Juni verzeichnete KRONES einen operativen Gewinn EBITDA von 143,9 Millionen Euro verglichen mit 139 Millionen im Vorjahr. Erwartet worden waren 159 Millionen Euro laut Konsensschätzung von Visible Alpha.

Die entsprechende Marge betrug 10,8 Prozent nach 10,6, hier waren 11,8 Prozent geschätzt worden.

Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 70,4 Millionen Euro verglichen mit rund 70 Millionen Euro, er lag unter den erwarteten 81 Millionen.

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Der Umsatz betrug 1,34 Milliarden Euro verglichen mit 1,32 Milliarden und der Konsensschätzung von 1,34 Milliarden.

Im laufenden Jahr strebt KRONES weiter ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent und einem ROCE von 19 bis 20 Prozent an. Der ROCE lag Ende Juni bei 17,7 Prozent. KRONES rechnet mit Beschleunigung des Umsatzwachstums zum Jahresende.

So reagiert die Krones-Aktie

Bei KRONES kommen die Zahlen und die Bestätigung der Prognose am Markt gut an. Die Papiere des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers legten am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um 2,5 Prozent auf 116,60 Euro zu. Ihre Kurserholung seit Mitte Juli dürften sie damit fortsetzen.

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Krones stemmte sich im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das MDAX-Unternehmen mit und bestätigte deshalb die Ziele für das Gesamtjahr.

Analyst Stefan Augustin von Warburg Research hob nach den Zahlen sein Kursziel für Krones von 188 auf 191 Euro an. Damit signalisiert er für die Papiere, die in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 16 Prozent zu den schwächsten Werten im MDAX zählen, weiter viel Spielraum nach oben.

DOW JONES / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Krones AG

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KRONES Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
06.07.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
02.07.26 KRONES Buy Warburg Research
09.06.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG