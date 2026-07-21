Prognose-Knaller: GEA liefert Überraschung auf ganzer Linie - Aktie kräftig im Plus
GEA hat mit vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen der Analysten bei Auftragseingang, Umsatz und operativem Ergebnis übertroffen.
- GEA übertrifft im Quartal bei Auftragseingang und Umsatz den Konsens
- Auch das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand liegt über der Analystenschätzung
- GEA hebt die Jahresprognose für Wachstum, Marge und ROCE gleichzeitig an
GEA übertrifft mit vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal 2026 die Markterwartung auf breiter Front und hebt zugleich die Prognose für das Gesamtjahr an. Wie der Konzern am 21. Juli 2026 nach Handelsschluss per Ad-hoc-Meldung mitteilte, lag der Auftragseingang bei 1,49 Milliarden Euro und damit über dem von VARA erhobenen Analystenkonsens vom 15. Juli 2026 in Höhe von 1,41 Milliarden Euro.
Umsatz und Marge deutlich über den Schätzungen
Beim Umsatz kommt GEA im zweiten Quartal 2026 auf 1,44 Milliarden Euro, der Konsens hatte 1,38 Milliarden Euro erwartet. Das organische Umsatzwachstum liegt bei 11,0 Prozent und damit deutlich über der Konsensschätzung von 6,3 Prozent. Auch operativ übertrifft der Konzern die Erwartungen: Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand beläuft sich auf 250 Millionen Euro gegenüber einem Konsens von 233 Millionen Euro, die entsprechende Marge liegt bei 17,4 Prozent nach zuvor erwarteten 16,9 Prozent.
Guidance für 2026 in allen drei Kennziffern angehoben
Auf Basis der starken Quartalszahlen erhöht GEA die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das organische Umsatzwachstum soll nun 6,0 bis 8,0 Prozent erreichen, nach zuvor 5,0 bis 7,0 Prozent. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand wird auf 17,0 bis 17,4 Prozent angehoben, verglichen mit der bisherigen Spanne von 16,6 bis 17,2 Prozent. Beim ROCE rechnet der Konzern nun mit 36,0 bis 40,0 Prozent statt zuvor 34,0 bis 38,0 Prozent.
So reagier die GEA-Aktie
Nach den überraschend starken Quartalseckdaten erfreuen sich die Anleger am Mittwoch vorbörslich an einer anspruchsvolleren Jahresprognose. Die Titel des Maschinenbauers stiegen im Handel auf der Plattform Tradegate im XETRA-Vergleich um 4,63 Prozent auf 62,20 Euro.
Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
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Bildquellen: GEA, GEA
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|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets