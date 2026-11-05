Nemetschek-Aktie dennoch im Minus: Deutliches Wachstum mit HCSS, Ziele für 2026 bestätigt

Ziele bekräftigt

05.11.26 10:05 Uhr

Nemetschek hat im dritten Quartal 2026 dank der Erstkonsolidierung des US-Softwareunternehmens HCSS sowie eines starken organischen Geschäfts zweistelliges Umsatz- und EBITDA-Wachstum erzielt.

Die Ziele für das Gesamtjahr bekräftigte das IT-Unternehmen, das im MDAX und TecDAX notiert ist.

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Im Quartal stieg Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent (währungsbereinigt 26 Prozent) auf 371,1 Millionen Euro. Organisch ohne HCSS lag das Wachstum bei 13,7 Prozent.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 22 Prozent auf 115,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge betrug 31,2 Prozent (3Q 2025: 32,5 Prozent; organisch: 34,8 Prozent).

Jedoch sank der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn aufgrund akquisitionsbedingter Effekte und höherer Abschreibungen um 16 Prozent auf 46,6 Millionen Euro beziehungsweise auf 0,40 Euro je Aktie. Hingegen legte der bereinigte Gewinn je Aktie um 20 Prozent auf 0,66 Euro zu.

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Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) kletterten im dritten Quartal um 36 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, überproportional stiegen die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit plus 52 Prozent.

Im Gesamtjahr erwartet Nemetschek weiterhin währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent bei einer EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Inklusive HCSS, seit 1. Juli konsolidiert, rechnet der Konzern mit einem zusätzlichen währungsbereinigten Umsatzbeitrag von rund 600 Basispunkten sowie einer akquisitionsbedingten Minderung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte, ausgehend vom Mittelwert der organischen Zielspanne 32 bis 33 Prozent.

Die HCSS-Integration verlaufe "planmäßig", teilte Nemetschek mit. Der Konzern habe die KI-Innovationen beschleunigt und seine internationale Präsenz ausgebaut.

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Via XETRA fällt die Nemetschek-Aktie zeitweise um 4,56 Prozent auf 72,25 Euro.

DJG/uxd/cbr

Dow Jones Newswires