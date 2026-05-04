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Energiekontor bestätigt Jahresziele trotz anspruchsvollem Marktumfeld - Aktie springt an

13.05.26 09:41 Uhr
Energiekontor-Aktie legt zu: Unternehmen hält trotz schwierigem Marktumfeld an Jahreszielen fest | finanzen.net

Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs zu den Jahreszielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
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Die Projekte und laufenden Aktivitäten entwickelten sich insgesamt planmäßig, sagte Chef Peter Szabo laut Mitteilung vom Mittwoch. Er sprach aber auch von einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld, erwartet für den weiteren Jahresverlauf aber eine zunehmende Visibilität. Die Jahresprognose wurde bestätigt, wonach das Unternehmen 2026 ein Vorsteuergewinn von 40 bis 60 Millionen Euro anstrebt. 2028 soll es 120 Millionen Euro erreichen.

Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht. Im XETRA-Handel geht es für die Papiere von Energiekontor zeitweise um 5,7 Prozent nach oben auf 45,45 Euro.

/lew/mis

BREMEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Energiekontor AG

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