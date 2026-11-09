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Ziele bestätigt

Hannover Rück Aktie tiefer: Gewinn übertrifft Analystenerwartungen - Ausblick steht

Hannover Rück Aktie tiefer: Gewinn übertrifft Analystenerwartungen - Ausblick steht

Die Hannover Rück legt Quartalszahlen vor, die in mehreren wichtigen Kennziffern über den Erwartungen liegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
287.20 EUR -6.20 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen

Die Hannover Rück hat im dritten Quartal von einem starken Kapitalanlageergebnis profitiert. Der Rückversicherer verdiente mehr als erwartet und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

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Kapitalanlageergebnis mehr als verdoppelt

Der Nettogewinn stieg um auf 695 Millionen Euro von 651 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 638 Millionen Euro gerechnet.

Das Kapitalanlageergebnis hat der DAX-Konzern auf 636 Millionen Euro von 300 Millionen im Vorjahr mehr als verdoppelt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 980 von 738 Millionen Euro zu. Analysten hatten mit 907 Millionen gerechnet.

Schaden-Kosten-Quote verschlechtert sich

Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung verschlechterte sich auf 84,5 Prozent von 80,8 Prozent im Vorjahr. Auch sie fiel besser aus als erwartet. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel. Größter Einzelschaden war das Erdbeben in Kolumbien im August, das mit 216 Millionen Euro zu Buche schlug.

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Jahresprognose bestätigt

Für das laufende Jahr rechnet die Hannover Rück weiterhin mit einem Nachsteuergewinn von 2,7 Milliarden Euro nach 2,64 Milliarden im Vorjahr. Der Analystenkonsens steht bei 2,77 Milliarden Euro, nach neun Monaten hat der Konzern bereits 2,1 Milliarden verdient. Die Schaden-Kosten-Quote wird weiter bei unter 87 Prozent gesehen. Die Kapitalanlagerendite soll bei rund 3,5 Prozent liegen.

Für die Aktie der Hannover Rück geht es auf XETRA zeitweise 1,50 Prozent auf 288,60 Euro nach unten.

Dow Jones

Bildquellen: Hannover Rück

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Hannover Rück Analysen

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Datum Rating Analyst
09:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets

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