Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, MTU, FedEx im Fokus
Top News
Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant
MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Ziele erreicht

CEWE-Aktie in Grün: Umsatz und operativer Gewinn dank starkem Weihnachtsgeschäft gesteigert

24.02.26 09:15 Uhr
CEWE-Aktie fester: Starkes Weihnachtsquartal sorgt für höheren operativen Gewinn

Der Fotodienstleister CEWE hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
101,20 EUR -1,20 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Oldenburg mitteilte. Dies liegt am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten 835 bis 865 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen des Managements liegt. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, beim operativen Gewinn aber im Mittel mehr auf dem Zettel stehen.

Das Weihnachtsquartal ist traditionell das stärkste für den Konzern, der unter anderem selbst gestaltbare Fotobücher anbietet. Im Schlussquartal verdiente CEWE auch diesmal den Großteil seines Jahresergebnisses. Die vollständigen Zahlen für 2025 will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen.

Die CEWE-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,20 Prozent im Plus bei 102,20 Euro.

/err/mis

OLDENBURG (dpa-AFX)

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
