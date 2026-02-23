Ziele erreicht

Der Fotodienstleister CEWE hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht.

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Oldenburg mitteilte. Dies liegt am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten 835 bis 865 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen des Managements liegt. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, beim operativen Gewinn aber im Mittel mehr auf dem Zettel stehen.

Das Weihnachtsquartal ist traditionell das stärkste für den Konzern, der unter anderem selbst gestaltbare Fotobücher anbietet. Im Schlussquartal verdiente CEWE auch diesmal den Großteil seines Jahresergebnisses. Die vollständigen Zahlen für 2025 will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen.

OLDENBURG (dpa-AFX)