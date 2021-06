Merck-Aktie vorbörslich freundlich: Keytruda von Merck & Co auch gegen Gebärmutterhalskrebs wirksam

In der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie wurden bei der Erstlinienbehandlung von Frauen mit persistierendem, rezidivierendem oder metastasiertem Gebärmutterhalskrebs die Ziele (primäre Endpunkte) Gesamtüberleben sowie progressionsfreies Überleben erreicht, wie der US-Pharmakonzern mitteilte.

Die Verabreichung von Keytruda plus platinbasierter Chemotherapie mit oder ohne Bevacizumab habe signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserungen im Vergleich zu denselben platinbasierten Chemotherapieschemata mit oder ohne Bevacizumab allein gezeigt. Das Sicherheitsprofil von Keytruda stimme mit dem in früheren Studien beobachteten überein. Die US-Merck will die Studienergebnisse nun den Zulassungsbehörden vorlegen.

Keytruda setzt bei der Bekämpfung von Tumoren auf das Immunsystem der Patienten und ist bereits in mehreren Indikationen für zahlreiche Krebsarten zugelassen.

Für die Merck-Aktie geht es im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 0,26 Prozent auf 76,95 US-Dollar hoch.

