SLM Solutions-Aktie bricht nach Umsatz- und Gewinnwarnung mehr als 20 Prozent ein

SLM Solutions wird im nachbörslichen Handel am Freitag bei Lang & Schwarz bei hohen Umsätzen 22 Prozent tiefer getaxt. Der Kurseinbruch ist eine Folge einer Umsatz- und Gewinnwarnung : Das Unternehmen hat in seiner Planung 2019 die Auftragslage überschätzt und muss sich daher von den Zielen für das Jahr verabschieden. Die Auftragslage sei im ersten Halbjahr schwächer ausgefallen als erwartet, hieß es in einer Ad-hoc-Mitteilung.

Konkret hieß es, man habe nach Gesprächen mit dem für die internationalen Regionen der Gesellschaft verantwortlichen Management die Erkenntnis gewonnen, dass die ursprünglich durch das vorherige Vorstandsteam für das Geschäftsjahr 2019 ausgegebene Umsatz- und Ergebnisprognose nicht erreicht werden kann.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 wurde bislang ein Konzernumsatz in Höhe von 95 Millionen Euro und ein ausgeglichenes bereinigtes EBITDA erwartet. Aus heutiger Sicht werden der Konzernumsatz und die bereinigte EBITDA-Marge im Jahr 2019 erheblich geringer ausfallen als ursprünglich prognostiziert, hieß es weiter. Eine detailliertere Prognose sei bis auf Weiteres nicht möglich.

Bildquellen: SLM Solutions