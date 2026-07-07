SCHOTT Pharma-Aktie: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben

Ziele höher

20:09

SCHOTT Pharma hat im dritten Geschäftsquartal beim Umsatz die Markterwartungen deutlich übertroffen und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an.

Der Verpackungskonzern SCHOTT Pharma hat das dritte Geschäftsquartal mit einem Umsatzwachstum über den Markterwartungen abgeschlossen und seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr angehoben. Wie das SDAX-Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, wuchs der Umsatz im Berichtsquartal währungsbereinigt um rund 8 Prozent. Die EBITDA-Marge lag bei rund 27 Prozent. In einer Vara-Konsensschätzung war das währungsbereinigte Umsatzwachstum auf 3,5 Prozent geschätzt worden und die EBITDA-Marge auf 27,5 Prozent.

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Für das laufende Geschäftsjahr erwartet SCHOTT Pharma nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten 2 bis 5 Prozent, sowie eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 Prozent (bisher: rund 27 Prozent).

Das Unternehmen begründete die Prognoseanhebung neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das Schlussquartal mit der Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, die sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten beinhaltet, die sich in zukünftigen Perioden auswirken werden.

Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 12. August veröffentlicht.

DOW JONES