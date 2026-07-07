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SCHOTT Pharma-Aktie: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben

SCHOTT Pharma-Aktie: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben

SCHOTT Pharma hat im dritten Geschäftsquartal beim Umsatz die Markterwartungen deutlich übertroffen und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an.

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Der Verpackungskonzern SCHOTT Pharma hat das dritte Geschäftsquartal mit einem Umsatzwachstum über den Markterwartungen abgeschlossen und seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr angehoben. Wie das SDAX-Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, wuchs der Umsatz im Berichtsquartal währungsbereinigt um rund 8 Prozent. Die EBITDA-Marge lag bei rund 27 Prozent. In einer Vara-Konsensschätzung war das währungsbereinigte Umsatzwachstum auf 3,5 Prozent geschätzt worden und die EBITDA-Marge auf 27,5 Prozent.

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Für das laufende Geschäftsjahr erwartet SCHOTT Pharma nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten 2 bis 5 Prozent, sowie eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 Prozent (bisher: rund 27 Prozent).

Das Unternehmen begründete die Prognoseanhebung neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das Schlussquartal mit der Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, die sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten beinhaltet, die sich in zukünftigen Perioden auswirken werden.

Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 12. August veröffentlicht.

DOW JONES

Bildquellen: SCHOTT Pharma

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DatumRatingAnalyst
06.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09.06.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK