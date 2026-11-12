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Ziele im Blick

Zurich Insurance wächst in beiden Versicherungssparten – Aktie im Fokus

Zurich Insurance wächst in beiden Versicherungssparten – Aktie im Fokus

Zurich Insurance verzeichnet in den ersten neun Monaten Zuwächse in beiden Versicherungssparten. Auch die mittelfristigen Ambitionen bleiben hoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance AG (Zürich)
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Der Schweizer Versicherer Zurich Insurance baut sein Geschäft weiter aus. In den ersten neun Monaten des Jahres wuchs das Geschäft sowohl in der Schaden- und Unfallversicherung als auch in der Lebensversicherung, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das Management will seine Ziele für die Zeit bis 2027 weiterhin übertreffen.

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Prämieneinnahmen in beiden Sparten gestiegen

Von Januar bis September wuchsen die Bruttoprämien im Schaden- und Unfallgeschäft um acht Prozent auf 42,1 Milliarden US-Dollar (37,8 Milliarden Euro). In der Lebensversicherung legten die Prämien um sieben Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zu. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft stieg nach dem starken Wachstum im Vorjahr nur leicht um zwei Prozent auf 15,0 Milliarden Dollar.

Der US-Partner Farmers, für den Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, steigerte seine Prämieneinnahmen um vier Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Zum Gewinn macht Zurich zum Ablauf des dritten Quartals regelmäßig keine Angaben.

Zurich Insurance sieht sich auf Kurs für 2027

Unterdessen sieht die Konzernspitze den Versicherer weiterhin auf gutem Weg, die Ziele aus dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm zu übertreffen. Dies hatte Zurich Insurance bereits Anfang August in Aussicht gestellt.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.10.26 Zurich Insurance Neutral UBS AG
20.10.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.

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