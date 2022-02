adidas-Aktie dennoch im Plus: adidas erwartet in China offenbar weniger Umsatz

Aktien in diesem Artikel adidas 232,05 EUR

Dies will das Manager Magazin erfahren haben, der Ausfall würde fast einem Zehntel des auf Basis der ersten drei Quartale kalkulierten China-Umsatzes 2021 entsprechen. Dem Magazin zufolge, demgegenüber adidas die Zahl auf Anfrage nicht kommentiert haben soll, erhöhen sich damit die Risiken für den Strategieplan des Konzerns bis 2025, die CEO Kasper Rorsted im März 2021 vorgestellt hat. Dieser sieht vor, dass der Umsatz bis 2025 im Schnitt um 8 bis 10 Prozent pro Jahr steigt und die bereinigte EBIT-Marge sich auf 12 bis 14 Prozent verbessert. Dem Magazin zufolge soll dies vor allem dank jährlich zweistelliger Wachstumsraten in China erreicht werden.

"Wir sind in 2021 in China gewachsen und werden auch in 2022 in China wachsen", sagte eine adidas-Sprecherin zu Dow Jones Newswires in einer schriftlichen Stellungnahme in Bezug auf den Artikel im Manager Magazin. Sie verwies auf einen "Action Plan", mit dem adidas in China den deutlichen Umsatzrückgang im margenstärksten Markt stoppen will.

Diesen hatte adidas im November vorgestellt. Er soll unter anderem die Marke adidas und die digitale Präsenz in China stärken, die lokale Produktion für den chinesischen Markt hochfahren und Ladennetzwerk sowie Lagerbestände optimieren, sagten CEO Kasper Rorsted und CFO Harm Ohlmeyer in der Medientelefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen.

Im dritten Quartal sank, wie berichtet, adidas' China-Umsatz währungsbereinigt um 15 Prozent, nach einem 16-prozentigen Rückgang im zweiten Quartal. Vor allem der Rückgang war der Anlass für adidas, die Ziele 2021 bei Umsatzplus und operativer Marge nun im unteren Bereich der Zielspannen zu verorten.

adidas veröffentlicht die Ergebnisse für 2021 voraussichtlich am 9. März.

Auf XETRA gewinnt die adidas-Aktie am Freitag zeitweise 0,74 Prozent auf 232,25 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

