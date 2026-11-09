GEA-Aktie schwächer: Anlagenbauer steigert Umsatz und Auftragseingang im dritten Quartal

Ziele stehen

09.11.26 09:30 Uhr

GEA liefert im dritten Quartal ein gemischtes Zahlenbild: Während Umsatz und Auftragseingang zulegen, bleibt eine wichtige Ergebniskennzahl hinter den Erwartungen zurück.

Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA hat im dritten Quartal 2026 seinen Wachstumskurs mit Hilfe der Nachfrage nach Lösungen und Technologien für die Kundenindustrien Milchverarbeitung, Getränke und Pharma fortgesetzt und die Erwartungen des Marktes dabei weitgehend erfüllt. Den im Sommer erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern.

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GEA steigert Umsatz und Auftragseingang

Im dritten Quartal kletterten die Erlöse um 7 Prozent auf 1,461 Milliarden Euro. Auch beim Auftragseingang verbuchte GEA einen Zuwachs, er stieg auf 1,651 Milliarden Euro von 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Erwartung der Marktbeobachter, die im Mittel 1,5 Milliarden Euro prognostiziert hatten, wurde damit übertroffen.

Operative Marge verbessert sich – Gewinn bleibt hinter Erwartungen

Auf der Ertragsseite baute GEA die Rendite aus. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA vor Restrukturierungsaufwand) legte auf 261 von 232 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich 264 Millionen Euro veranschlagt. Die entsprechende EBITDA-Marge belief sich auf 17,9 Prozent, verglichen mit 17,0 Prozent im Vorjahreszeitraum und einer Konsensprognose von 17,8 Prozent.

Unter dem Strich fiel das Ergebnis nach Steuern und Dritten mit 128,5 (Vorjahr: 121) Millionen Euro etwas schwächer aus als am Markt erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit 141 Millionen Euro kalkuliert. "Wir haben auch in diesem Quartal unser Wachstum weiter beschleunigt und gezeigt, dass die Maßnahmen unseres Strategieprogramms 'Mission 30' voll greifen. Ein Plus von 20 Prozent beim Auftragseingang ist ein starkes Signal", sagte Konzern-CEO Stefan Klebert.

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GEA bestätigt Jahresprognose

Den Ausblick bestätigte GEA. Erwartet wird weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent, eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent sowie einen ROCE von 36,0 bis 40,0 Prozent.

Die Aktie der GEA Group verliert auf XETRA zeitweise 0,65 Prozent auf 69 Euro.

DOW JONES