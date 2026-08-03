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Ziele wackeln

Lufthansa-Aktie: Flugkonzern kassiert Gewinn-Ausblick - jetzt droht ein Ergebnisrückgang?

Lufthansa-Aktie: Flugkonzern kassiert Gewinn-Ausblick - jetzt droht ein Ergebnisrückgang?

Lufthansa passt ihre Ergebnisprognose für 2026 an. Grund sind unter anderem die hohe Kerosinpreis-Volatilität.

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Die Lufthansa Group hat ihre Ergebnisprognose angepasst. Im Gesamtjahr 2026 hält der Airline-Konzern nun auch einen Rückgang des operativen Ergebnisses für möglich. Mit dieser Anpassung reagiert er auf eine gestiegene Unsicherheit, die aus der hohen Volatilität des Kerosinpreises sowie den kurzfristigeren Buchungen im Passagiergeschäft resultiert.

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Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird nun in der Bandbreite von 1,7 Milliarden bis 2,2 Milliarden Euro erwartet, wie die Lufthansa Group mitteilte. Bisher hatte der Konzern ein bereinigtes EBIT "signifikant" über dem Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das würde am oberen Ende der neuen Spanne weiterhin erreicht - am unteren Ende wäre es aber ein Rückgang. Die Treibstoffkosten lagen im zweiten Quartal rund 750 Millionen Euro über Vorjahreszeitraum.

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets