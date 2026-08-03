Lufthansa-Aktie unter Druck: Flugkonzern kassiert Gewinn-Ausblick - droht jetzt ein Ergebnisrückgang?

Ziele wackeln

04.08.26 11:22 Uhr

Lufthansa passt ihre Ergebnisprognose für 2026 an. Grund sind unter anderem die hohe Kerosinpreis-Volatilität.

Der Iran-Krieg und das teure Kerosin drohen die Gewinnpläne der Lufthansa zu durchkreuzen. Vorstandschef Carsten Spohr hält für 2026 im Tagesgeschäft jetzt doch einen Gewinnrückgang für möglich. Höhere Ticketpreise hätten den starken Anstieg der Treibstoffpreise bisher nicht ausgleichen können, erklärte der Manager bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag in Frankfurt. Zudem buchten die Kunden deutlich kurzfristiger, und die Kerosinpreise schwankten stark. Im zweiten Quartal brach der Gewinn noch stärker ein als gedacht.

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Lufthansa senkt Gewinnerwartungen für 2026

Spohr stimmte nun die Aktionäre für 2026 auf einen möglichen Gewinnrückgang ein. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) dürfte 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro erreichen, teilte der Lufthansa-Konzern am Dienstag in Frankfurt mit. Bisher hatte Spohr den Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro trotz der immens gestiegenen Treibstoffkosten infolge des Kriegs "deutlich" übertreffen wollen.

Deutsche Bank Research sieht das gekappte Ergebnisziel gemessen an den Markterwartungen derweil nicht als größeres Problem. Analyst Jaime Rowbotham verwies jedoch darauf, dass Lufthansa trotz des gestutzten Investitionsplans ihr Jahresziel für den Free Cashflow bestätigt habe. Dies könnte die Aktie belasten. Die Deutsche Bank belässt die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro.

Gewinn bricht im zweiten Quartal ein

Doch im zweiten Quartal kamen die Folgen des Iran-Kriegs und die Streiks vom April die Lufthansa teuer zu stehen. Obwohl der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 11,1 Milliarden Euro stieg, sackte der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro ab. Der Überschuss brach auch wegen eines positiven Steuereffekts aus dem Vorjahr und aktueller Belastungen sogar um 88 Prozent auf 123 Millionen Euro ein. Damit verdiente die Lufthansa noch weniger als von Analysten im Schnitt erwartet.

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Während die Frachttochter Lufthansa Cargo und die Wartungssparte Lufthansa Technik ihre bereinigten operativen Gewinne steigern konnten, schlugen die hohen Treibstoffpreise und die Streiks im Passagiergeschäft durch. Zudem hatte der Konzern sein Flugangebot mit dem plötzlichen Betriebsende seiner Regionaltochter Lufthansa Cityline spürbar verringert. Konzernweit sank die Zahl der Fluggäste auch deshalb um vier Prozent auf 35,6 Millionen.

Hohe Treibstoffkosten belasten Passagiergeschäft

Zugleich schlug der Treibstoff bei den Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels und Ita mehr als 600 Millionen Euro teurer zu Buche als im Vorjahr. Im gesamten Konzern waren es sogar rund 750 Millionen Euro mehr. Zwar konnte die Lufthansa vor allem auf den Asien-Strecken deutlich höhere Ticketpreise durchsetzen. Dennoch konnte sie die Mehrkosten insgesamt damit nicht decken.

Insgesamt erzielten die Netzwerk-Airlines im zweiten Quartal einen bereinigten operativen Gewinn von 137 Millionen Euro, fast eine halbe Milliarde Euro weniger als ein Jahr zuvor. Die Punkt-zu-Punkt-Airlines wie Eurowings rutschten wegen Belastungen bei dem Ableger Sunexpress sogar mit 37 Millionen Euro in die Verlustzone.

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Lufthansa reduziert Flugangebot

Unterdessen verabschiedete sich der Vorstand von seinen Plänen, das Flugangebot in diesem Jahr auszuweiten. Anfang des Jahres war er noch von einer Steigerung um vier Prozent ausgegangen. Anfang Mai sollten es noch bis zu zwei Prozent sein.

Kleinere Lichtblicke erkennt das Management bei den Kerosinpreisen. Trotz anhaltender Schwankungen sollen die Treibstoffkosten jetzt nur auf 8,7 Milliarden Euro steigen, 200 Millionen Euro weniger als im Mai erwartet. Dabei schlägt auch das verringerte Flugangebot durch.

Lufthansa-Aktie fällt auf Zweimonatstief

Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten sehr schlecht an: Die Lufthansa-Aktie verliert am Dienstag auf XETRA zeitweise 10,57 Prozent auf 8,26 Euro. Damit fielen die Papiere auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten und lagen am Ende des MDAX.

Charttechnisch trübt sich das Bild ebenfalls ein: Die viel beachtete 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend droht zu reißen. Am Vortag hatten die Lufthansa-Aktien bei Kursen von bis zu fast 9,50 Euro noch deutlich von den gesunkenen Ölpreisen profitiert.

Analyst Jaime Rowbotham von der Deutschen Bank sieht die bestätigte Free-Cashflow-Prognose trotz des gestutzten Investitionsplans als Belastungsfaktor für die Aktie. Das gekappte Ergebnisziel sei gemessen an den Markterwartungen dagegen kein größeres Problem.

dpa (AFX)