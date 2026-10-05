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Zielsenkungen

AUTO1-Aktie Schlusslicht im MDAX: Analysten kappen Kursziele nach Pre-Close Call

AUTO1-Aktie Schlusslicht im MDAX: Analysten kappen Kursziele nach Pre-Close Call

Die Aktien von AUTO1 haben am Montag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
16.60 EUR 0.20 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen

Zuletzt fielen die Papiere des Internet-Gebrauchtwagenhändlers als Schlusslicht im MDAX um 4,3 Prozent auf 15,76 Euro. Der Index der mittelgroßen Werte gab nur leicht nach.

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Analysten reagierten zu Wochenbeginn mit Zielsenkungen auf eine Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen (Pre-Close Call). AUTO1 müsse zeigen, dass die vorhergesagte Beschleunigung im vierten Quartal und hinein ins Jahr 2027 auch eintreffe, damit das Vertrauen in den Wachstumspfad wiederhergestellt werden könne, schrieb etwa Experte Jo Barnet-Lamb von der Bank UBS.

Die Experten von Goldman Sachs reduzierten die Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) 2026 und 2027. Auf Sicht von zwölf Monaten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken jedoch attraktiv, weshalb sie die Einstufung auf "Buy" beließen. Mit einem Kursziel von 32 (alt 37) Euro sehen sie denn auch noch reichlich Potenzial - ebenso wie Barnet-Lamp von der UBS, der sein Ziel von 35,10 auf 30,30 Euro senkte.

/la/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:51 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:31 AUTO1 Buy UBS AG
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.

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