Ziemiak: Klärung K-Frage wie geplant zwischen Ostern und Pfingsten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union wird nach Angaben von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wie geplant zwischen Ostern und Pfingsten über die Kanzlerkandidatur entscheiden. Entsprechend äußerte sich Ziemiak in einem Interview mit ntv. Im ARD-"Morgenmagazin" sagte er ebenfalls: "Über die Frage der Kanzlerkandidatur beraten wir nach der Osterpause".

Den Ausgang der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz führte Ziemiak vor allem auf die Beliebtheit der amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD) zurück. Zu den herben Verlusten für die CDU sagte er bei "Welt": "Jetzt müsste spätestens jedem klar sein, wir müssen um jede Stimme kämpfen." Man müsse nun in der Sache hart arbeiten. Ziemiak sprach auch von Gegenwind für die Wahlkämpfer durch die "Vorfälle" und "Verfehlungen" einzelner Abgeordneter in der sogenannten Maskenaffäre.

In der Corona-Politik warb Ziemiak um Einigkeit in der Union: Es gehe darum, was man gemeinsam besser machen könne und nicht darum, die Verantwortung bei Einzelnen abzuladen: "Auch nicht bei (Wirtschaftsminister) Peter Altmaier und auch nicht bei (Gesundheitsminister) Jens Spahn". Viele Menschen seien bedrückt durch die Folgen der Corona-Bekämpfung. Beim Testen und Impfen müsse man jetzt Gas geben, sagte Ziemiak.

Bei der Wahl am Sonntag war die bisher mitregierende Südwest-CDU in ihrer einstigen Hochburg auf das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte gestürzt. Sie erreichte nur noch 24,1 Prozent, 2,9 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. In Rheinland-Pfalz rutschte sie von 31,8 auf 27,7 Prozent ab./jr/DP/mis