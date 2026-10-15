zig-zag,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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zig-zag,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 5,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei zig-zag,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 7,04 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat zig-zag,Inc Registered im vergangenen Quartal 416,3 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte zig-zag,Inc Registered 333,0 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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