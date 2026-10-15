zig-zag,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

15.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat zig-zag,Inc Registered im vergangenen Quartal 416,3 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte zig-zag,Inc Registered 333,0 Millionen JPY umsetzen können.

Es stand ein EPS von 5,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei zig-zag,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 7,04 JPY in den Büchern gestanden.

zig-zag,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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