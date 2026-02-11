DAX25.157 +1,2%Est506.088 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
Zigarettenabsatz

BAT-Aktie im Minus: Vergleichsweise geringes Wachstum für 2026 erwartet

12.02.26 09:33 Uhr
BAT-Aktie gibt ab: Wachstumsbremse 2026? | finanzen.net

Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) erwartet 2026 ein eher träges Geschäftswachstum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
51,00 EUR -0,10 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So dürften lediglich die unteren Enden der mittelfristigen Wachstumsziele für Umsatz und bereinigten operativen Gewinn erreicht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mittelfristig soll der Umsatz währungsbereinigt jährlich um drei bis fünf Prozent und der bereinigte operative Gewinn um vier bis sechs Prozent zulegen. Im laufenden Jahr hänge das Wachstum des operativen Ergebnisses zudem eher vom zweiten Halbjahr ab, hieß es weiter.

Wer­bung

Dabei geht das Management für 2026 von einem leichten Rückgang des branchenweiten Zigarettenabsatzes aus. Das erwartete Umsatzwachstum soll vor allem aus dem Geschäft mit Zigarettenalternativen wie Vapes kommen.

2025 lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn der Briten mit 11,6 Milliarden britischen Pfund (13,3 Mrd Euro) leicht über dem Vorjahresniveau. Ohne das Kanada-Geschäft ergibt sich ein Gewinnanstieg um 2,3 Prozent auf 11,3 Milliarden Pfund. BAT rechnet Kanada auch bei der Gewinnprognose heraus, denn das Unternehmen muss in dem Land erzielte Gewinne für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten aufwenden.

Der Konzernumsatz fiel 2025 um ein Prozent auf 25,6 Milliarden Pfund. Das klassische Geschäft stand unter Druck, während das Geschäft mit Zigarettenalternativen wuchs. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss stieg um gut 150 Prozent auf 7,7 Milliarden Pfund. Allerdings hatte im Vorjahr eine Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten in Kanada das Ergebnis belastet. Für 2026 stellt British American Tobacco ein Dividendenwachstum in Pfund in Aussicht sowie Aktienrückkäufe für 1,3 Milliarden Pfund.

Wer­bung

In London gibt die BAT-Aktie zeitweise 0,68 Prozent auf 43,96 Pfund ab.

/mis/stw/stk

LONDON (dpa-AFX)

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
10:16BAT BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025BAT OverweightBarclays Capital
10.12.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:16BAT BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025BAT OverweightBarclays Capital
10.12.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen