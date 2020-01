Zimmer Biomet zahlt Dividende für das vierte Quartal aus

Der amerikanische Medizintechniker Zimmer Biomet Holdings Inc. (ISIN: US98956P1021, NYSE: ZBH) wird am heutigen Freitag 0,24 US-Dollar als Dividende für das vierte Quartal 2019 ausbezahlen. Record date war der 27. Dezember 2019. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 151,18 US-Dollar (Stand: 30. Januar 2020) bei 0,64 Prozent.

Zimmer Holdings wurde 1927 gegründet und bietet orthopädische Implantate wie Knie-, Hüft- oder Zahnimplantate an. Der Konzern wurde im Jahr 2001 von Bristol-Myers Squibb abgespalten und startete im April 2012 mit der Ausschüttung einer Dividende (0,18 US-Dollar). Im Jahr 2015 schloss Zimmer Holdings die Übernahme von Biomet für 13,4 Mrd. US-Dollar ab. Seitdem firmiert der Konzern unter dem Namen Zimmer Biomet Holdings.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 1,89 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,84 Mrd. US-Dollar), wie am 5. November 2019 berichtet wurde. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 1,0 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 31,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de