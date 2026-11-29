Zincore Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Zincore Metals hat am 27.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zincore Metals -0,030 CAD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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