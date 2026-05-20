DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8500 ±0,0%Nas26.270 +1,5%Bitcoin67.049 +0,6%Euro1,1624 ±-0,0%Öl105,8 +0,6%Gold4.538 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Hang Seng-Papier Ping An Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ping An Insurance-Anleger freuen Hang Seng-Papier Ping An Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ping An Insurance-Anleger freuen
S&P 500-Wert NOV-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich NOV-Anleger freuen S&P 500-Wert NOV-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich NOV-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zinka Logistics Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

21.05.26 06:35 Uhr

Zinka Logistics Solutions hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,20 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,23 Prozent auf 1,85 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,79 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zinka Logistics Solutions ein Gewinn pro Aktie von -0,490 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,27 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,52 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Zinka Logistics Solutions Limited Registered Shs 144A Reg S

DatumMeistgelesen