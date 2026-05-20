Zinka Logistics Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zinka Logistics Solutions hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,20 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,23 Prozent auf 1,85 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,79 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zinka Logistics Solutions ein Gewinn pro Aktie von -0,490 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,27 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,52 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net