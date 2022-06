Vor US-Inflationsdaten: DAX verliert deutlich - zeitweise unter 14.000er-Marke

Der deutsche Leitindex DAX begann den Freitagshandel 0,63 Prozent schwächer bei 14.110,03 Punkten. Im weiteren Verlauf erhöht sich der Druck auf das Börsenbarometer und es fällt zeitweise unter die psychologisch wichtige 14.000er-Marke. Aktuell verliert der DAX 1,35 Prozent auf 14.007,39 Zähler.

EZB will im Juli Zinsen erhöhen

Die rekordhohen Teuerungsraten fernab der Komfortzone der Notenbanken bewogen nun auch die EZB zur Ankündigung einer Zinswende. Im Juli soll erstmals seit elf Jahren der Leitzins angehoben werden, und zwar um 0,25 Prozentpunkte, wie am Donnerstagnachmittag mitgeteilt wurde. Im September könnte ein noch größerer Zinsschritt folgen. Die Prognose für die Inflation im laufenden Jahr erhöhte die EZB zudem auf 6,8 Prozent und senkte gleichzeitig die Annahme für das Wirtschaftswachstum im Euroraum.

US-Inflationsdaten ante portas

Am Freitag richtet sich der Blick wieder auf die USA, wo Daten zur Preisentwicklung im Mai anstehen. Das löste denn wohl auch im späteren Handel an der Wall Street den Löwenanteil der dortigen Kursverluste aus, schließlich steht in der neuen Woche die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) an. Der Markt rechnet erneut mit massivem Preisauftrieb. Die Reaktion darauf lässt sich laut dem Experten Jeffrey Halley vom Broker Oanda allerdings nur schwer abschätzen.

Bei einer Zahl von 8,4 Prozent oder höher rechnet er mit einer Flucht aus Risiko über alle Anlageklassen hinweg - mit Ausnahme des US-Dollar. Liege die Teuerung "nur" bei höchstens 8,2 Prozent, könne indes eine Erleichterungsrally einsetzen, weil dann die Zinserwartungen an die Fed sinken, so Halley.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com