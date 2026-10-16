Infineon-Aktie nach dem Ausverkauf nur etwas fester: Was die Trendwende auslösen könnte

Zinsangst trifft Chipwerte

16.10.26 13:05 Uhr

Zinsangst und KI-Sorgen lasten am Freitag nur zeitweise auf der Infineon-Aktie, ein Doppeltermin im November könnte die Richtung weiter bestimmen.

• Analysten bleiben überwiegend positiv, ein entscheidender Doppeltermin im November könnte die Trendwende bringen, abhängig von Inflationsdaten und den Konzernaussichten.

• Operativ zeigt Infineon starke Zahlen, mit Rekordumsätzen und positiven Aussichten, doch die Kursentwicklung hängt stark von der weiteren Zinsentwicklung und der Finanzierungssituation im KI-Bereich ab.

• Die Infineon-Aktie steht nach weltweitem Chip- und KI-Wert-Abverkauf unter Druck, hauptsächlich getrieben durch Zinsängste und Unsicherheiten bei der KI-Finanzierung.

Zinsfurcht statt Firmenproblem belastet den Chipwert

Doppeltermin im November könnte die Richtung vorgeben

Analysten bleiben überwiegend positiv

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Die Infineon-Aktie steht nach einem weltweiten Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten unter Druck. Am Donnerstag war der Halbleiterkonzern mit einem Abschlag von über fünf Prozent größter Verlierer im DAX. Doch der Abwärtstrend setzt sich am Freitag nicht fort: Via XETRA steigt der Kurs zeitweise um 0,27 Prozent auf 52,61 Euro. Können Anleger nun auf eine Trendwende hoffen?

Zinsangst statt Geschäftsproblem

Auslöser für den Kursrutsch war laut dpa-AFX ein weltweiter Ausverkauf bei Halbleiter- und KI-Werten nach überraschend hohen US-Inflationsdaten. Das US-Arbeitsministerium meldete am Mittwoch für September einen Preisanstieg von 0,6 Prozent zum Vormonat. Auf Jahressicht legte der Index um 3,7 Prozent zu, nach 3,4 Prozent im August. Dem Bericht zufolge belastet die Furcht vor höheren Zinsen vor allem finanzierungsabhängige Technologiewerte.

Hinzu kam die Sorge um die Finanzierung des KI-Ausbaus. CoreWeave, ein Anbieter von KI-Cloud-Diensten, verlor am Mittwoch 15,5 Prozent, und seine Anleihen fielen auf ein Niveau, das in der Regel auf finanzielle Schwierigkeiten hindeutet. Die Infineon-Aktie gab im Sog nach. Auch die Konkurrenten AIXTRON, SUSS MicroTec und Siltronic verloren deutlich.

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Der Auslöser liegt damit außerhalb des Konzerns. Eine Trendwende setzt deshalb zuerst ein ruhigeres Umfeld bei Zinsen und KI-Finanzierung voraus.

Was Infineon operativ liefert

Der Halbleiterkonzern, der Chips für Stromversorgung und Sensorik herstellt, steht operativ stark da. Im Geschäftsbericht für das Quartal bis Ende Juni meldete Infineon einen Umsatz von 4,172 Milliarden Euro, den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte. Das Vorquartal hatte bei 3,812 Milliarden Euro gelegen. Die Segmentergebnis-Marge stieg auf 19,1 Prozent nach 17,1 Prozent.

Für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 stellte der Konzern rund 4,7 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von rund 23 Prozent in Aussicht. Konzernchef Jochen Hanebeck nannte Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren den wichtigsten Wachstumstreiber. Mehrjährige Kapazitätsreservierungen mit KI-Kunden haben laut Infineon ein Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich, teils mit Vorauszahlungen. Gebremst wird das Wachstum von verhaltener Nachfrage nach Hochvolt-Komponenten in der Elektromobilität.

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Am Donnerstag meldete Infineon zudem eine neue mehrjährige Liefervereinbarung mit Wolfspeed für Siliziumkarbid-Wafer. Das Abkommen unterstützt Infineons Umstellung von 150- auf 200-mm-Wafer, erhöht die Flexibilität und Resilienz der Lieferkette und schafft laut Unternehmensangaben die Grundlage für weiteres Wachstum. Die größeren Wafer ermöglichen eine effizientere Fertigung und geringere Kosten pro Chip. Zugleich soll die Vereinbarung die steigende Nachfrage nach SiC-Leistungshalbleitern für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiesysteme und die Stromversorgung von KI-Rechenzentren bedienen.

Die Zahlen sprechen gegen ein Problem im Geschäft. Zugleich hängt ein Teil der Wachstumserzählung am KI-Ausbau, dessen Finanzierung gerade hinterfragt wird.

Was die Trendwende bei der Infineon-Aktie auslösen könnte

Das Analystenbild bleibt freundlich. Von 15 TipRanks-Analysten stufen 12 die Infineon-Aktie mit Buy und 3 mit Hold ein, das mittlere Kursziel liegt bei 84,07 Euro, die Spanne reicht von 60 bis 102 Euro. Barclays-Analyst Simon Coles bestätigte in einer Studie von Anfang Oktober Buy mit 90 Euro Kursziel. UBS-Analyst Francois Xavier Bouvignies sieht mit Hold und 64 Euro deutlich weniger Spielraum.

Erste Entspannungssignale gibt es am Markt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel am Donnerstag laut dpa-AFX auf gut 5 Prozent, nachdem sie zuvor nahe 5,4 Prozent gelegen hatte. TSMC übertraf mit dem Gewinn im September-Quartal die Erwartungen und bestätigte sein Investitionsziel von bis zu 64 Milliarden US-Dollar, was dpa-AFX als Gegenpol zur negativen KI-Stimmung wertet.

Die nächsten Wegmarken stehen fest: Infineon legt seine Zahlen laut Finanzkalender vorläufig am 10. November vor. Am selben Tag erscheinen die nächsten US-Verbraucherpreise. Entscheidend wird der Doppeltermin im November sein, an dem Inflationsdaten und Konzernzahlen zusammenfallen. Bestätigt Infineon dort den Ausblick für das KI-Geschäft und beruhigt sich zugleich die Zinsfurcht, hätte der Abwärtstrend einen Anlass zur Umkehr. Fällt die Teuerung erneut höher aus, dürfte der Druck auf finanzierungsabhängige Technologiewerte bleiben.

Bettina Schneider, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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