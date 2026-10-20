Infineon-Aktie weiter im bereiten Tech-Sog: Warum der KI-Boom plötzlich nicht mehr hilft
Zinsangst und Finanzierungssorgen ziehen KI-Werte nach unten, doch wie viel davon hat mit dem Geschäft des Chipkonzerns zu tun?
Werte in diesem Artikel
- Infineon-Aktie bleibt Opfer der Techschwäche
- Zinssorgen treffen Technologiewerte mit hohem Finanzierungsbedarf
- Rekordumsatz im Sommer steht im Kontrast zur Kursschwäche
Die Infineon-Aktie rutscht am Dienstag erneut ab, belastet von einer erneuten Schwäche bei KI- und Halbleiterwerten. Der Chipkonzern leidet gemeinsam mit dem Sektor unter Zinssorgen und Zweifeln an der Finanzierung des KI-Ausbaus.
Warum die Techschwäche die Infineon-Aktie trifft
Bereits vorher war es an den Börsen in Asien abwärts gegangen, Titel wie Samsung und SK hynix waren dabei einmal unter Druck geraten. Das belastet auch in Europa und den USA den KI- und Halbleitersektor, der an Vertrauen verloren hat.
Ausgelöst wurde die Bewegung in der vergangenen Woche durch überraschend hohe US-Inflationsdaten. Sie schürten die Furcht vor höheren Zinsen, was vor allem stark finanzierungsabhängige Technologiewerte belastet. Am Markt werden zusätzlich hohe Energiepreise, Unruhen in europäischen Städten und steigende Anleiherenditen als Belastungsfaktoren für den Sektor genannt.
Hohe Zinsen machen künftige Gewinne weniger wert und treffen Wachstumstitel besonders.
KI-Finanzierung als zweiter Treiber
Dass die Infineon-Aktie hierzulande besonders getroffen ist, zeigt sich beim Blick auf den Kurs: Auf Sicht von einem Monat hat der Anteilsschein mehr als 15 Prozent an Wert verloren, am Dienstag gibt der Titel im XETRA-Handel zeitweise weitere 3,13 Prozent auf 50,875 Euro nach. dpa-AFX erklärt diese Schwäche mit der Rolle als bisheriger KI-Profiteur – ein ähnliches Bild ist auch bei Siemens Energy zu sehen, dessen Aktien zeitgleich mehr als elf Prozent an Wert verloren haben und auch am Dienstag mit einem Abschlag von zuletzt 2,79 Prozent auf 129,42 Euro erneut unter Druck stehen.
Was das Infineon-Geschäft dagegenhält
Operativ lieferte Infineon im Quartal starke Zahlen. Dabei erzielte das Unternehmen laut Mitteilung vom 5. August einen Rekordumsatz von 4,172 Milliarden Euro, die Marge des Segmentergebnisses stieg auf 19,1 Prozent nach 17,1 Prozent im Vorquartal. Für das Schlussquartal des Geschäftsjahres stellte das Unternehmen etwa 4,7 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren seien weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber, sagte Konzernchef Jochen Hanebeck.
Dem stehen aber Risiken gegenüber. Im Segment ATV erwartet Infineon langsameres Wachstum, weil die Nachfrage nach Hochvoltkomponenten für Elektromobilität verhalten ist. Zudem weist der Konzern Ende Juni 2026 eine Netto-Cash-Position von minus 5,19 Milliarden Euro aus, was im Zinsumfeld Gewicht hat.
Entscheidend wird, ob sich die Zinssorgen beruhigen und die Finanzierung der KI-Projekte stabil bleibt. Konkret rückt der vorläufig für den 10. November angesetzte Zahlentermin in den Blick, an dem sich zeigt, ob Umsatz und Marge den Ausblick vom August stützen.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, 360b / Shutterstock.com