Infineon-Aktie weiter im Tech-Sog: Warum der KI-Boom plötzlich nicht mehr hilft

Zinsangst trifft Chipwerte

20.10.26 17:11 Uhr

Zinsangst und Finanzierungssorgen ziehen KI-Werte nach unten, doch wie viel davon hat mit dem Geschäft des Chipkonzerns zu tun?

• Die zukünftige Entwicklung hängt stark von der Beruhigung der Zinssorgen ab, während Infineon weiterhin auf Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren setzt, jedoch Risiken im Bereich Elektromobilität bestehen.

• Trotz eines Rekordumsatzes im Sommer und positiven Quartalszahlen belastet die anhaltende Techschwäche den Kurs, mit einem Verlust von über 15 Prozent in einem Monat.

• Die Infineon-Aktie leidet unter der allgemeinen Schwäche im Technologiesektor, insbesondere durch Zinssorgen und Zweifel an der Finanzierung von KI-Projekten.

Infineon-Aktie bleibt Opfer der Techschwäche

Zinssorgen treffen Technologiewerte mit hohem Finanzierungsbedarf

Rekordumsatz im Sommer steht im Kontrast zur Kursschwäche

Werbung

Die Infineon-Aktie rutscht am Dienstag erneut ab, belastet von einer erneuten Schwäche bei KI- und Halbleiterwerten. Der Chipkonzern leidet gemeinsam mit dem Sektor unter Zinssorgen und Zweifeln an der Finanzierung des KI-Ausbaus.

Warum die Techschwäche die Infineon-Aktie trifft

Bereits vorher war es an den Börsen in Asien abwärts gegangen, Titel wie Samsung und SK hynix waren dabei einmal unter Druck geraten. Das belastet auch in Europa und den USA den KI- und Halbleitersektor, der an Vertrauen verloren hat.

Ausgelöst wurde die Bewegung in der vergangenen Woche durch überraschend hohe US-Inflationsdaten. Sie schürten die Furcht vor höheren Zinsen, was vor allem stark finanzierungsabhängige Technologiewerte belastet. Am Markt werden zusätzlich hohe Energiepreise, Unruhen in europäischen Städten und steigende Anleiherenditen als Belastungsfaktoren für den Sektor genannt.

Werbung

Hohe Zinsen machen künftige Gewinne weniger wert und treffen Wachstumstitel besonders.

KI-Finanzierung als zweiter Treiber

Dass die Infineon-Aktie hierzulande besonders getroffen ist, zeigt sich beim Blick auf den Kurs: Auf Sicht von einem Monat hat der Anteilsschein mehr als 15 Prozent an Wert verloren, am Dienstag gibt der Titel im XETRA-Handel zeitweise weitere 0,15 Prozent auf 52,44 Euro nach. dpa-AFX erklärt diese Schwäche mit der Rolle als bisheriger KI-Profiteur – ein ähnliches Bild ist auch bei Siemens Energy zu sehen, dessen Aktien zeitgleich mehr als elf Prozent an Wert verloren haben und auch am Dienstag mit einem Abschlag von zuletzt 0,92 Prozent auf 131,92 Euro erneut unter Druck stehen.

Was das Infineon-Geschäft dagegenhält

Operativ lieferte Infineon im Quartal starke Zahlen. Dabei erzielte das Unternehmen laut Mitteilung vom 5. August einen Rekordumsatz von 4,172 Milliarden Euro, die Marge des Segmentergebnisses stieg auf 19,1 Prozent nach 17,1 Prozent im Vorquartal. Für das Schlussquartal des Geschäftsjahres stellte das Unternehmen etwa 4,7 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren seien weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber, sagte Konzernchef Jochen Hanebeck.

Werbung

Dem stehen aber Risiken gegenüber. Im Segment ATV erwartet Infineon langsameres Wachstum, weil die Nachfrage nach Hochvoltkomponenten für Elektromobilität verhalten ist. Zudem weist der Konzern Ende Juni 2026 eine Netto-Cash-Position von minus 5,19 Milliarden Euro aus, was im Zinsumfeld Gewicht hat.

Entscheidend wird, ob sich die Zinssorgen beruhigen und die Finanzierung der KI-Projekte stabil bleibt. Konkret rückt der vorläufig für den 10. November angesetzte Zahlentermin in den Blick, an dem sich zeigt, ob Umsatz und Marge den Ausblick vom August stützen.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.