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Bank of America-Aktie zieht an: Quartalsgewinn legt zweistellig zu

15.04.26 13:24 Uhr
Bank of America-Aktie an der NYSE im Plus: Starker Jahresauftakt dank überraschend hoher Zinseinnahmen | finanzen.net

Die Bank of America hat im ersten Quartal unerwartet hohe Zinseinnahmen verzeichnet.

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Bank of America Corp.
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Der steuerpflichtige Zinsüberschuss in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Er fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente das Institut mit 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Mrd Euro) rund 17 Prozent mehr.

Bankchef Brian Moynihan sprach von einem "starken Start" ins Jahr 2026 und versicherte, die sich entwickelnden Risiken weiterhin aufmerksam zu beobachten. "Wir verzeichneten jedoch eine gesunde Kundenaktivität, einschließlich solider Konsumausgaben und einer stabilen Vermögensqualität", sagte der Manager laut Mitteilung. Dies deute auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hin.

Die Bank of America-Aktie steigt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 1,05 Prozent auf 53,91 US-Dollar.

/lew/mne/nas

CHARLOTTE (dpa-AFX)

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Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, Lowe R Llaguno / Shutterstock.com

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