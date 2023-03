Zinseinnahmen fangen die Bewertungsverluste der Genossenschaftsbanken auf

Frankfurt (Reuters) - Die Genossenschaftsbanken haben ihren Jahresgewinn trotz Wertverluste durch die Zinswende gesteigert.

Der Nettogewinn der 737 Kreditinstitute kletterte 2022 um rund 35 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) am Dienstag mitteilte. Die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation trieben den Zinsüberschuss der Mitgliedsinstitute um 8,2 Prozent auf 17,7 Milliarden Euro. Allerdings hatte die Zinswende auch eine negative Seite: Sie führte bei den Instituten der Gruppe zu Marktverlusten bei Wertpapieranlagen und zu Abschreibungen in Höhe von 5,8 Milliarden Euro. "Die im letzten Jahrzehnt regelmäßig erwirtschafteten hohen Erträge und die daraus gebildeten Kapitalrücklagen verschaffen uns das notwendige Polster, um diese Belastungen im Übergang zu den nachfolgenden Wertaufholungen abzufedern," erklärte BVR-Präsidentin Marija Kolak.

Der Provisionsüberschuss der Genossenschaftsbanken kletterte im vergangenen Jahr auf 6,3 Milliarden Euro. Die Kreditbestände stiegen um 6,5 Prozent auf 757 Milliarden Euro. Damit verteidigten die deutschen Genossenschaftsbanken, die rund 30 Millionen Privat- und Firmenkunden zählen, ihren Marktanteil von 17,8 Prozent.

Die Folgen der Zinserhöhung machten sich auch im Kreditgeschäft spürbar: Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen sei deutlich zurückgegangen, erklärte Kolak. Die Vorsorge für Kreditausfälle lag 2022 bei 930 Millionen Euro und damit deutlich unter den 4,1 Milliarden Euro im Jahr davor. Der BVR rechnet dennoch im laufenden Jahr mit einem Anstieg von Insolvenzen von rund zwölf Prozent.

Präsidentin Kolak sieht die Politik in der Verantwortung, die deutsche Wirtschaft auf einen "nachhaltigen Wachstumspfad" zurückzuführen. "Deutschland braucht insgesamt mehr Tempo", sagte sie bei der Vorlage der Jahreszahlen. "Politik und Bankenaufsicht müssen darauf achten, die Wirtschaft und die Kreditvergabefähigkeit der Banken nicht mit ständig steigenden Regulierungskosten oder bürokratischen Hürden zu überfordern." Es sei ein Alarmzeichen wenn namhafte Dax-Konzerne lieber in den USA und in China investieren wollten als in Deutschland.

