DAX24.990 ±-0,0%Est506.124 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -4,1%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.453 -2,4%Euro1,1774 -0,1%Öl71,99 +0,7%Gold5.121 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 PayPal A14R7U Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX stabil -- Wall Street freundlich erwartet -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Börse am Dienstag: DAX bleibt nahe 25.000-Punkte-Marke - Neue US-Zölle bremsen aus Börse am Dienstag: DAX bleibt nahe 25.000-Punkte-Marke - Neue US-Zölle bremsen aus
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Zinserwartungen

Vonovia-Aktie im Aufwind: Dreifacher Ausbruch lässt wichtige Widerstände hinter sich

24.02.26 14:24 Uhr
Chart-Signal bei Vonovia-Aktie: Dreifacher Durchbruch sorgt für Rückenwind | finanzen.net

Mit einem technischen Ausbruch lässt die Vonovia-Aktie wichtige Widerstände hinter sich und setzt ihren Aufwärtstrend am Dienstag beschleunigt fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,43 EUR 0,87 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Vonovia-Aktie mit technischem Ausbruch
• Durchschnittliches Kursziel bei über 35 Euro
• Positiver Trend hält an

Wer­bung

Technischer Ausbruch und nachlassender Zinsdruck

Die Vonovia-Aktie hat in den vergangenen Tagen einen bemerkenswerten technischen Ausbruch vollzogen. Die Aktie überwand die 38-Wochen-Glättungslinie bei 26,64 Euro sowie die bedeutsame 200-Wochen-Linie bei 26,21 Euro. Zusätzlich durchbrach sie den Korrekturtrend seit Juli bei 25,47 Euro, wie HSBC erklärt. Diese dreifache Überwindung von Widerständen lässt Anleger auf eine nachhaltige Trendwende hoffen.

Abseits der Charttechnik stützen fundamentale Faktoren den Aufwärtstrend der Vonovia-Aktie. Besonders die Entspannung an der europäischen Zinsfront spielt dem Konzern in die Karten, wie Börse-Online erklärt. Da sich die Inflation stabil um die Zwei-Prozent-Marke eingependelt hat, sinken die langfristigen Zinserwartungen. Für kapitalintensive Unternehmen wie Vonovia ist dies entscheidender als die kurzfristige EZB-Politik. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine steigende Nachfrage nach europäischen Anleihen, was die Renditen zusätzlich drückt. Parallel dazu sorgt die Erholung am deutschen Wohnungsmarkt für Entspannung: Mit wieder steigenden Preisen dürfte die Phase belastender Portfolio-Abschreibungen vorerst beendet sein.

Moderate Buy

Auch der Analystenkonsens ist größtenteils positiv gestimmt. So erhielt die Vonovia-Aktie innerhalb der letzten drei Monaten laut Daten von TipRanks sieben Analystenratings. Aus den fünf Kauf- und 2 Halteempfehlungen ergibt sich eine moderate Kaufempfehlung für Anleger. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,72 Euro mit einer hohen Prognose von 46,00 Euro und einer niedrigen Prognose von 28,00 Euro. Der letzte Schlusskurs von 28,31 Euro des DAX-Papiers liegt damit rund 26 Prozent unter dem durchschnittlichen Kursziel.

Wer­bung

Vonovia-Aktie im Klettermodus

Und auch am Dienstag geht es für die Papiere von Vonovia weiter aufwärts. Nachdem die Aktie zum Wochenbeginn 0,33 Prozent zulegte, stiegen die Anteilsscheine des Immobilien-Konzerns im XETRA-Handel zeitweise um 2,69 Prozent auf 28,29 Euro. Damit verlängert sich der bereits seit drei Handelstagen anhaltende positive Trend.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen