Zinserwartungen

Mit einem technischen Ausbruch lässt die Vonovia-Aktie wichtige Widerstände hinter sich und setzt ihren Aufwärtstrend am Dienstag beschleunigt fort.

• Vonovia-Aktie mit technischem Ausbruch

• Durchschnittliches Kursziel bei über 35 Euro

• Positiver Trend hält an



Technischer Ausbruch und nachlassender Zinsdruck

Die Vonovia-Aktie hat in den vergangenen Tagen einen bemerkenswerten technischen Ausbruch vollzogen. Die Aktie überwand die 38-Wochen-Glättungslinie bei 26,64 Euro sowie die bedeutsame 200-Wochen-Linie bei 26,21 Euro. Zusätzlich durchbrach sie den Korrekturtrend seit Juli bei 25,47 Euro, wie HSBC erklärt. Diese dreifache Überwindung von Widerständen lässt Anleger auf eine nachhaltige Trendwende hoffen.

Abseits der Charttechnik stützen fundamentale Faktoren den Aufwärtstrend der Vonovia-Aktie. Besonders die Entspannung an der europäischen Zinsfront spielt dem Konzern in die Karten, wie Börse-Online erklärt. Da sich die Inflation stabil um die Zwei-Prozent-Marke eingependelt hat, sinken die langfristigen Zinserwartungen. Für kapitalintensive Unternehmen wie Vonovia ist dies entscheidender als die kurzfristige EZB-Politik. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine steigende Nachfrage nach europäischen Anleihen, was die Renditen zusätzlich drückt. Parallel dazu sorgt die Erholung am deutschen Wohnungsmarkt für Entspannung: Mit wieder steigenden Preisen dürfte die Phase belastender Portfolio-Abschreibungen vorerst beendet sein.

Moderate Buy

Auch der Analystenkonsens ist größtenteils positiv gestimmt. So erhielt die Vonovia-Aktie innerhalb der letzten drei Monaten laut Daten von TipRanks sieben Analystenratings. Aus den fünf Kauf- und 2 Halteempfehlungen ergibt sich eine moderate Kaufempfehlung für Anleger. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,72 Euro mit einer hohen Prognose von 46,00 Euro und einer niedrigen Prognose von 28,00 Euro. Der letzte Schlusskurs von 28,31 Euro des DAX-Papiers liegt damit rund 26 Prozent unter dem durchschnittlichen Kursziel.

Vonovia-Aktie im Klettermodus

Und auch am Dienstag geht es für die Papiere von Vonovia weiter aufwärts. Nachdem die Aktie zum Wochenbeginn 0,33 Prozent zulegte, stiegen die Anteilsscheine des Immobilien-Konzerns im XETRA-Handel zeitweise um 2,69 Prozent auf 28,29 Euro. Damit verlängert sich der bereits seit drei Handelstagen anhaltende positive Trend.

