Delivery Hero-Aktie dennoch leichter: Finanzierung wird dank hoher Nachfrage günstiger
Delivery Hero hat am Kapitalmarkt bei starker Nachfrage bessere Zinskonditionen für seine gut 1,33 Milliarden Dollar schwere Term-Loan-B-Finanzierung bekommen.
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Die Zinsmarge für das institutionelle Kapitalmarktdarlehen wurde auf 350 Basispunkte zuzüglich SOFR gesenkt, das sind 150 Basispunkte weniger Aufschlag auf die Secured Overnight Financing Rate als bisher, wie der Essenslieferdienst mitteilte. Alle übrigen Konditionen, auch die Fälligkeit im Dezember 2029, blieben unverändert.
Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent tiefer bei 36,62 Euro.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Delivery Hero, Delivery Hero
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Delivery Hero Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|05.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)