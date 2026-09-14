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Zinskonditionen

Delivery Hero-Aktie dennoch leichter: Finanzierung wird dank hoher Nachfrage günstiger

Delivery Hero-Aktie dennoch leichter: Finanzierung wird dank hoher Nachfrage günstiger

Delivery Hero hat am Kapitalmarkt bei starker Nachfrage bessere Zinskonditionen für seine gut 1,33 Milliarden Dollar schwere Term-Loan-B-Finanzierung bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
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Die Zinsmarge für das institutionelle Kapitalmarktdarlehen wurde auf 350 Basispunkte zuzüglich SOFR gesenkt, das sind 150 Basispunkte weniger Aufschlag auf die Secured Overnight Financing Rate als bisher, wie der Essenslieferdienst mitteilte. Alle übrigen Konditionen, auch die Fälligkeit im Dezember 2029, blieben unverändert.

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Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent tiefer bei 36,62 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Delivery Hero, Delivery Hero

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
05.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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