Delivery Hero-Aktie stabil: Finanzierung wird dank hoher Nachfrage günstiger

Zinskonditionen

14.09.26 09:47 Uhr

Delivery Hero hat am Kapitalmarkt bei starker Nachfrage bessere Zinskonditionen für seine gut 1,33 Milliarden Dollar schwere Term-Loan-B-Finanzierung bekommen.

Die Zinsmarge für das institutionelle Kapitalmarktdarlehen wurde auf 350 Basispunkte zuzüglich SOFR gesenkt, das sind 150 Basispunkte weniger Aufschlag auf die Secured Overnight Financing Rate als bisher, wie der Essenslieferdienst mitteilte. Alle übrigen Konditionen, auch die Fälligkeit im Dezember 2029, blieben unverändert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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