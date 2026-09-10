Kursrutsch der Vonovia-Aktie hält an: Warum das Papier vom schwierigen Zinsumfeld belastet wird

Zinspfad der EZB im Blick

10.09.26 15:07 Uhr

Das Papier des Bochumer Immobilienkonzerns kann sich in dem schwierigen Zinsumfeld nicht behaupten und gibt weiter nach. Das ist jetzt für Anleger wichtig.

• Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 29,50 auf 21,20 Euro gesenkt und stuft die Aktie von "Buy" auf "Neutral" um, wobei die zukünftige Entwicklung stark vom weiteren Zinspfad der EZB abhängt.

• Trotz Kursrückgängen zeigt das operative Geschäft positive Signale, wie ein Anstieg des bereinigten EBITDA im ersten Halbjahr 2026, während der Free Cashflow deutlich schrumpfte.

Vonovia-Aktie fällt abermals auf ein Dreijahrestief

Goldman Sachs stuft die Aktie wegen steigender Zinsen herunter

Weiterer Zinspfad der EZB im Blick

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Die Vonovia-Aktie findet weiterhin keinen Halt. Seit Wochen gibt das Papier nach, hat alle charttechnischen Unterstützungslinien bei weitem unterschritten und abermals ein neues Dreijahrestief bei 18,40 Euro im frühen Handel am Donnerstag erreicht. Im weiteren Tagesverlauf konnte sich die Aktie zumindest stabilisieren, zuletzt stand ein Minus von 1,19 Prozent auf 18,29 Euro an der Kurstafel.

Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie lange die Aktie im aktuell schwierigen Zinsumfeld weiter im Abwärtsstrudel gefangen bleibt.

Vonovia-Aktie: Jüngste Gegenbewegung nicht von Dauer

Bereits in der vergangenen Woche war die Aktie des Bochumer Immobilienkonzerns auf ein Dreijahrestief bei rund 18,70 Euro gerutscht, ehe eine kurze Gegenbewegung folgte. Inzwischen zeigt sich: die Erholung war nur von kurzer Dauer.

Doch am operativen Geschäft liegt das nicht. Das bereinigte EBITDA legte im ersten Halbjahr 2026 um 2,4 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zu, hauptsächlich getragen von der Vermietung. Deutlich schwächer fiel dagegen der Operating Free Cashflow aus, der um 45,4 Prozent auf 607,5 Millionen Euro einbrach.

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Steigende Zinsen bremsen Immobilienwerte

Ursache des anhaltenden Kursrutsches ist vielmehr das schwierige Zinsumfeld. Für fremdkapitalintensive Immobilienkonzerne wie Vonovia verteuern steigende Zinsen die Refinanzierung und drückt zugleich auf die Bewertung der Bestände, weil höhere Zinsen die Diskontsätze für künftige Mieteinnahmen anheben. Verstärkt wird der Effekt durch kräftig gestiegene Anleiherenditen, die zinssensible Immobilienwerte zuletzt besonders hart getroffen haben. In der heutigen Sitzung beschloss die EZB ihre zweite Erhöhung des Leitzins in diesem Jahr und hob ihn um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent an, was die Lage für den Bochumer Immobilienkonzern weiter zuspitzt.

Abseits des schwierigen Umfelds hielt Vonovia aber an der Jahresprognose von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro beim bereinigten EBITDA sowie am mittelfristigen Ausblick bis 2028 fest, was zeigt, dass der Kursdruck vor allem von außen kommt.

Analysten werden skeptischer: Goldman Sachs kappt Kursziel

Auch das Analystenbild trübt sich ein. Goldman Sachs stufte die Aktie zum Wochenstart von "Buy" auf "Neutral" zurück und kappte das Kursziel von 29,50 auf 21,20 Euro, damit fällt der Titel zugleich aus der bankeigenen "Conviction List". Analyst Jonathan Kownator begründete den Schritt mit dem vorsichtigeren Tenor auf einer Branchenkonferenz vor dem Hintergrund steigender Zinsen, auch wenn Mietwachstum und operative Trends aus seiner Sicht solide blieben. Der Gesamtkonsens bleibt dennoch klar optimistisch: Acht von elf erfassten Häusern empfehlen den Kauf, zwei raten zum Halten, eines zum Verkauf, die Kursziele reichen von 20 bis 45 Euro und liegen im Mittel bei rund 30,50 Euro, deutlich über dem gedrückten Kursniveau.

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Anleger sollten Geldpolitik im Blick behalten

Ob der Abwärtstrend damit in eine strukturelle Talfahrt übergeht oder die Aktie auf dem gedrückten Niveau Halt findet, hängt maßgeblich vom weiteren Zinspfad ab. Nach dem heutigen Zinsentscheid dürfte die nächste geldpolitische Sitzung der EZB Ende Oktober ein wichtiges Signal liefern, wenn sich zeigt, ob die Notenbank ihren strafferen Kurs fortsetzt oder eine Pause einlegt. Bis dahin bleibt die runde Marke von 18 Euro der nächste charttechnische Prüfstein für die Vonovia-Aktie.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.