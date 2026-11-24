Zinspolitik im Blick

Die Börse grübelt noch über den Boom rund um künstliche Intelligenz, doch ein Ökonom verortet die größere Gefahr für Aktien 2027 ausgerechnet bei der Notenbank.

• Die Fed bleibt auf einem restriktiven Kurs, bereitet sich auf mögliche weitere Zinsschritte vor, während die Debatte um die Inflation durch KI-Boom und Finanzrisiken sowie die Unsicherheit über den zukünftigen Zinspfad anhält.

• Die Kerninflation in den USA steigt im Oktober 2026 erneut um 0,3 %, was die Diskussion um weitere Zinserhöhungen befeuert, da die Fed ihre Strategie an den Inflationsdaten ausrichtet.

• Ökonom Neil Dutta warnt vor einer zu straffen Geldpolitik der Fed, da eine weitere Zinserhöhung im Dezember 2026 und die verzögerte Wirkung der Geldpolitik das größte Risiko für den Aktienmarkt im Jahr 2027 darstellen.

Ökonom Neil Dutta sieht eine zu straffe Fed als größtes Aktienrisiko 2027

Die Kerninflation steigt im Oktober 2026 erneut um 0,3 Prozent zum Vormonat

Am 9. Dezember entscheidet die Fed über den weiteren Zinspfad – weitere Erhöhungen sind wahrscheinlich

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Heiße Inflationsdaten und ein ungewöhnlich harter Ton aus der Fed machen eine weitere Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich. Genau darin sieht Neil Dutta, Leiter der volkswirtschaftlichen Analyse bei Renaissance Macro Research, das größte Risiko für Aktien im Jahr 2027. Der S&P 500 geriet in den vergangenen Wochen mehrfach unter Druck, während sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen über der Marke von 5 Prozent hielt und erst jüngst wieder knapp darunter zurückfiel. Im Oktober 2026 hatten die Renditen der Anleihen mit zehn und dreißig Jahren Laufzeit bereits die höchsten Stände seit 24 Jahren erreicht.

Kerninflation trifft Wallers Schwelle exakt

Auslöser war der Verbraucherpreisindex für Oktober. Die Preise stiegen um 0,4 Prozent zum Vormonat, nach 0,6 Prozent im September; Ökonomen hatten nur 0,3 Prozent erwartet. Schwerer wiegt die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel: Sie legte den dritten Monat in Folge um 0,3 Prozent zum Vormonat zu, erwartet waren 0,2 Prozent. Für den gesamten Verbraucherpreisindex (CPI) errechnet Diane Swonk, Chefvolkswirtin von KPMG in den USA, wegen fehlender Vorjahresdaten eine interpolierte Jahresrate von rund 4,2 Prozent nach 3,7 Prozent im September. Auch die annualisierte Dreimonatsrate der Kerninflation stieg laut Swonk: von 3,4 auf 3,7 Prozent.

Brisant wurde der Wert durch Christopher Waller. Der Gouverneur der Fed hatte nur Stunden vor der Veröffentlichung in London erklärt, er unterstütze im Dezember in jedem Fall eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Steige die Kernrate um 0,3 Prozent oder mehr, sollte ein Schritt um 50 Basispunkte erwogen werden, weil ein kleinerer Schritt die Glaubwürdigkeit der Fed gefährde. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zog daraufhin um rund 20 Basispunkte an, die Terminmärkte preisten einen großen Schritt am Nachmittag mit rund 10 Prozent ein.

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Warum Dutta die Fed für zu zuversichtlich hält

Gegenüber MarketWatch sagte Dutta am 10. November, die Fed sei bei ihrer Fähigkeit, die Inflation zu bändigen, zu optimistisch und die Märkte zu sorglos. Während Anleger vor allem auf die Zukunft der Wette auf künstliche Intelligenz schauten, werde eine überziehende Notenbank zur wachsenden Gefahr für Aktien. Als Gründe nannte er eine sinkende Arbeitslosenquote, einen kräftigeren Arbeitsmarkt und eine Inflation, die sich weiter vom Ziel entferne.

In einer Kundennotiz vom selben Tag ergänzte Dutta, Inflation laufe der Konjunktur hinterher und Geldpolitik wirke mit Verzögerung. Sofern Waller den Maßstab für den Offenmarktausschuss setze, sei eine zu starke Straffung das dominierende Risiko für 2027. In dieser doppelten Verzögerung liegt der Kern des Arguments: Die Notenbank reagiert auf Daten, die die Vergangenheit abbilden, und ihre Zinsschritte entfalten ihre Wirkung erst, wenn sich die Lage womöglich schon gedreht hat.

FOMC-Protokolle zeigen breite Zustimmung zu weiteren Zinserhöhungen

Die am 18. November veröffentlichten Protokolle der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober unterstreichen, dass die Bereitschaft zu einer weiteren Straffung innerhalb des Offenmarktausschusses (FOMC) weit verbreitet ist. Zwar stimmte die Mehrheit dafür, den Leitzins zunächst in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent zu belassen. Nahezu alle Sitzungsteilnehmer hielten unter ihren jeweiligen wirtschaftlichen Basisszenarien jedoch weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten für wahrscheinlich, um die Inflation nachhaltig auf das Zwei-Prozent-Ziel zurückzuführen. Zwei Teilnehmer wollten sogar eine Erhöhung um mehr als 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung in Betracht ziehen, falls die eingehenden Inflationsdaten ungünstig ausfallen. Einige warnten zudem, dass eine hartnäckigere Teuerung eine noch restriktivere Geldpolitik erforderlich machen könnte.

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Die Diskussion ging damit über die beiden Gegenstimmen Lisa Cook und Beth Hammack hinaus, die bereits bei der Oktobersitzung eine Erhöhung um 25 Basispunkte bevorzugt hatten. Auch mehrere Mitglieder, die für eine Zinspause stimmten, hielten weitere Schritte für angemessen. Sie wollten allerdings zunächst zusätzliche Daten abwarten und unter anderem beurteilen, wie stark die Zinserhöhung vom September auf die Wirtschaft durchschlägt. Die Fed betonte, dass künftige Entscheidungen von den eingehenden Daten, dem Wirtschaftsausblick und der Verteilung der Risiken abhängen.

KI-Boom wird für die Fed zunehmend zum Inflationsrisiko

Eine zusätzliche Brisanz erhält die Debatte durch den KI-Ausbau. In den Protokollen bezeichneten zahlreiche Notenbanker die hohe Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen rund um künstliche Intelligenz als relevanten Inflationstreiber. Die Nachfrage belaste die Angebotskapazitäten und verteuere bereits technologiebezogene Konsumgüter. Mehrere Teilnehmer beobachteten, dass sich der Preisdruck zunehmend auch auf Branchen außerhalb des unmittelbaren Rechenzentrumsausbaus ausweite. Eine Mehrheit hielt es zudem für möglich, dass Unternehmen die höheren Kosten breiter und länger anhaltend an Verbraucher und Geschäftskunden weitergeben.

Die Fed sieht allerdings auch eine gegenläufige Entwicklung: Zusätzliche Produktionskapazitäten und Produktivitätssteigerungen durch KI könnten den Preisdruck langfristig verringern. Zudem könnte eine kritischere Bewertung der Renditeaussichten und Finanzierungsmodelle im KI-Sektor die Investitionsausgaben bremsen. Damit wird der KI-Boom für die Geldpolitik zu einem zweischneidigen Faktor: Er stützt das Wirtschaftswachstum, könnte kurzfristig aber zugleich die Inflation verstärken.

Fed warnt vor Risiken durch KI-Verschuldung und hohe Bewertungen

Neben den Inflationsrisiken thematisierten die Notenbanker auch mögliche Gefahren für die Finanzstabilität. Die mit dem KI-Ausbau verbundene Verschuldung sei rasch gewachsen. Besonders kritisch bewerteten die Teilnehmer komplexe und wenig transparente Finanzierungsstrukturen, darunter außerbilanzielle Leasingverpflichtungen und zirkuläre Finanzierungsvereinbarungen zwischen KI-Unternehmen. Sollten die tatsächlichen Renditen der Investitionen hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte eine Neubewertung der entsprechenden Vermögenswerte erhebliche Verluste auslösen.

Die Fed sieht dabei insbesondere bei hoch verschuldeten Hedgefonds und anderen Finanzmarktteilnehmern Verstärkungsrisiken. Müssen diese ihre Verschuldung abbauen oder Rücknahmen bedienen, könnten sie in großem Umfang Vermögenswerte verkaufen und damit Kursverluste verstärken. Die Notenbank stufte hohe Vermögensbewertungen und die Verschuldung von Hedgefonds als besonders relevante Schwachstellen ein. Zugleich betonte sie, dass das Bankensystem insgesamt gut kapitalisiert und widerstandsfähig sei.

Finanzierungsbedingungen verschärfen sich bereits

Auch die Entwicklung an den Finanzmärkten zeigt, dass höhere Zinsen und Zweifel an der Rentabilität des KI-Ausbaus bereits Spuren hinterlassen. Nach Angaben des zuständigen Managers der New Yorker Fed gerieten die Aktienkurse von Hyperscalern und Unternehmen aus dem KI-Infrastrukturbereich unter Druck, nachdem zwei führende KI-Unternehmen beim Umsatzwachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren und ein Hyperscaler Investitionspläne vorgelegt hatte, die einen höheren Finanzierungsbedarf als erwartet signalisierten. Besonders deutlich weiteten sich die Risikoaufschläge bei Hochzinsanleihen aus, die zur Finanzierung des Rechenzentrumsausbaus begeben worden waren.

Die Fed stellte außerdem fest, dass das höhere Zinsniveau bereits zuvor Aktienbewertungen belastet und die Sensibilität der Anleger gegenüber stärker verschuldeten Unternehmen erhöht hatte. Insgesamt waren die breiten Aktienindizes im Zeitraum zwischen den beiden Sitzungen zwar leicht gestiegen, die Entwicklung verlief jedoch volatil. Besonders zinssensible Bereiche wie Immobiliengesellschaften und kleinere Unternehmen gerieten unter Druck. Die Finanzierungsbedingungen hatten sich seit der September-Sitzung insgesamt verschärft.

Die Fed bleibt auf Zinserhöhungskurs

Die Fed selbst zeichnet ein differenziertes Bild. Am 16. September dieses Jahres hob sie den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an, die erste Erhöhung seit Juli 2023. Am 28. Oktober hielt sie still, allerdings gegen die Stimmen von Lisa Cook und Beth Hammack, die bereits eine weitere Anhebung wollten. In ihren Projektionen vom September liegt der Median für Ende 2026 und Ende 2027 jeweils bei 4,1 Prozent. Das entspricht einem letzten Schritt im Dezember und anschließend einer Pause, getragen von der Annahme, dass die Inflation gemessen am Preisindex PCE 2027 auf 2,3 Prozent sinkt.

Die Mitarbeiter der Fed schätzten die PCE-Inflation im September auf 3,6 Prozent und die Kern-PCE-Inflation auf 3,1 Prozent. Als wesentliche Treiber nannten sie frühere Zollerhöhungen, höhere Energiepreise und den Preisdruck durch den KI-Ausbau. Die Inflationsrisiken sahen sie überwiegend auf der Oberseite. Zwar erwarteten die Mitarbeiter, dass die Teuerung in den kommenden Jahren zurückgeht und sich 2028 etwa zwei Prozent nähert. Unsicherheit bestand jedoch darüber, wie stark die KI-Investitionen und geopolitische Entwicklungen die Preise weiter antreiben könnten.

Genau diese Annahme eines nachlassenden Preisdrucks stellt Dutta in Frage. Drei Monate mit unverändert hoher Kernteuerung liefern bislang keinen Beleg dafür, dass die Inflation von selbst nachlässt. David Rosenberg von Rosenberg Research erwartet laut Business Insider in einer Notiz vom 10. November für den 9. Dezember eine Erhöhung samt hartem Ausblick, weil die Fed das Fehlurteil einer nur vorübergehenden Inflation in den Jahren 2021 und 2022 nicht wiederholen wolle.

Was der Zinspfad für den S&P 500 bedeutet

Für den Aktienmarkt ist der Mechanismus klar: Steigende Renditen erhöhen den Abzinsungssatz für künftige Gewinne und machen sichere Anleihen als Alternative attraktiver. Besonders hoch bewertete Wachstumswerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen, reagieren darauf empfindlich. Bleibt die Fed nicht wie projiziert bei 4,1 Prozent stehen, sondern muss 2027 nachlegen, geraten die Bewertungen genau in dem Moment unter Druck, in dem die Zinswirkung die Konjunktur erreicht.

Auch die Markterwartungen zum Zeitpunkt der Oktobersitzung deuteten auf einen länger anhaltenden restriktiven Kurs hin. Die aus Futures abgeleiteten Zinserwartungen signalisierten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 25 Basispunkte bis Jahresende und zwei weitere Schritte bis Sommer 2027. Eine Umfrage der New Yorker Fed fiel etwas weniger restriktiv aus: Der Median der Befragten erwartete eine Erhöhung im Dezember und eine weitere im März 2027, bevor Anfang 2028 erste Zinssenkungen folgen könnten. Die unterschiedlichen Erwartungen zeigen, wie unsicher der weitere Zinspfad bereits damals war.

Ob Dutta recht behält, zeigt sich am 9. Dezember. Dann entscheidet der Offenmarktausschuss nicht nur über die Größe eines möglichen Zinsschritts, sondern legt mit neuen Projektionen auch offen, ob er für 2027 weiter eine Pause einplant oder bereits weitere Erhöhungen. Die Inflationsdaten für November erscheinen erst einen Tag später und fließen in die Entscheidung nicht mehr ein.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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