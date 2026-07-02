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Zinsschock abgewehrt

Versorger-Aktie stark bei nachlassenden Zinssorgen - E.ON-Aktie führt die Liste an

03.07.26 13:19 Uhr
Versorger-Rally gewinnt Tempo - E.ON-Aktie zieht Branche nach oben | finanzen.net

Europäische Versorger setzen ihre Aufwärtsbewegung fort und profitieren von sinkenden Zinssorgen. Besonders E.ON steht im Fokus.

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Die Aktien aus der Versorgerbranche haben am Freitag weiter Fahrt aufgenommen. Dabei halfen dem zinssensitiven Sektor nachlassende Sorgen vor US-Zinserhöhungen nach dem Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag. Das Versorgergeschäft ist sehr kapitalintensiv, bei steigenden Zinsen verteuern sich Fremdfinanzierungen. Zudem weisen Versorgeraktien eine relativ hohe Dividendenrendite auf - ein Kaufargument, das bei steigenden Marktzinsen weniger zieht. Obendrein sieht das Reformpaket der Bundesregierung vom Donnerstag eine Nachschärfung bei der Umstellung auf intelligente Stromzähler in Deutschland vor - und damit einer wichtigen Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende.

Die Aktien von E.ON führten die Branche auf XETRA mit einem Plus von 3,59 Prozent auf 19,03 Euro an. Damit schafften sie es über ihre 100-Tage-Linie und machten den Weg frei in Richtung Jahreshoch vom März bei 20,39 Euro. Analyst Robert Pulleyn von Morgan Stanley hatte sein Kursziel am Donnerstagabend leicht aufgestockt auf 22 Euro. Sein Kollege Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler hatte bereits im Mai 24 Euro angesetzt.

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: E.ON, Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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