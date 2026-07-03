Vonovia-Aktie rutscht ans DAX-Ende: Was Immobilienwerte am Mittwoch belastet

Zinssorgen

11:11

Der erneute Anstieg der Ölpreise nach den US-Angriffen auf den Iran belastet europäische Immobilienwerte.

Der Anstieg der Ölpreise hat am Mittwochmorgen den europäischen Immobiliensektor belastet. Neben den Rohstoff- und Bauwerten zeigt er damit die deutlichste Reaktion darauf, dass der Iran-Krieg nach US-Angriffen wieder Thema ist. Steigende Ölpreise schüren Inflationssorgen und machen letztlich eine Zinsreaktion der Notenbanken wieder wahrscheinlicher. Bei Rohstoff- wie Bauwerten spielen dadurch gedämpfte Konjunkturerwartungen die Hauptrolle.

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Im DAX lagen Vonovia SE im XETRA-Handel mit -5,14 Prozent auf 21,23 Euro am Indexende. Sie hatten sich wie der Immobiliensektor in den vergangenen vier Wochen klar erholt. Die Anleiherenditen - und damit die Marktzinsen - waren von Mitte Mai bis Ende Juni klar gesunken. Dies begünstigt die Finanzierung von Transaktionen in der Branche.

FRANKFURT (dpa-AFX)