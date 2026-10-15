Vonovia-Aktie fehlt: Warum der Konzern nicht zu den Lieblingen von Goldman Sachs zählt

Zinsumfeld belastet

15.10.26 19:20 Uhr

Goldman Sachs nennt europäische Immobilienfavoriten, doch Vonovia fehlt auf der Liste. Darum bleibt die Bank bei den Bochumern vorsichtig.

• Jefferies sieht trotz hoher Refinanzierungskosten keine Risiken mehr bei der Finanzierung, betont aber externe Wachstumsrisiken, während die Branche insgesamt vor Herausforderungen durch Zinsentwicklung und Regulierung steht.

• Die Vonovia-Aktie wurde von Analysten auf Neutral abgestuft, das Kursziel gesenkt und gilt nicht mehr als Favorit, da steigende Zinsen und politische Unsicherheiten das Umfeld erschweren.

Goldman Sachs bevorzugt Logistik, Rechenzentren und Einzelhandelsvermieter

Zinsen und Berliner Politik belasten die Einschätzung zu Vonovia

Jefferies belässt Vonovia-Aktie auf Buy, Refinanzierung ist nicht mehr die Hauptlast

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Goldman Sachs veröffentlicht seine favorisierten europäischen Immobilienaktien, doch der deutsche Wohnimmobilienkonzern Vonovia taucht auf der Liste nicht auf. Anfang September stufte die Bank die Bochumer auf Neutral ab. Laut Analyst Jonathan Kownator würden vor allem das aktuelle Zinsumfeld und die Berliner Politik die Strategie bremsen.

Goldman Sachs setzt auf Logistik und Einzelhandel

Wie Investing.com unter Berufung auf Goldman Sachs berichtet, konzentriert sich die Auswahl der Bank auf Logistikentwickler, Rechenzentrums-Plays und Einzelhandelsvermieter. Genannt werden unter anderem CTP, Merlin Properties, Tritax Big Box, Warehouses De Pauw, Unibail-Rodamco-Westfield und Klepierre. Als Kriterien dienen Mietwachstum, Entwicklungspipelines und die Positionierung in Teilsegmenten.

Einzelhandelsvermieter bevorzugt Goldman Sachs wegen höherer Renditen und geringerer Zinssensitivität. Wohnimmobilien kommen nur über Covivio vor, die laut Investing.com auch im deutschen Wohnungsmarkt engagiert ist. Goldman Sachs erwartet vom Berliner Mietspiegel Rückenwind für das Like-for-like-Mietwachstum deutscher Vermieter, das Kursziel für Covivio liegt bei 51 Euro. Ein deutlicher Zinsrückgang könnte das Segment neu bewerten.

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Abstufung liefert den Hintergrund

Anfang September stufte Analyst Jonathan Kownator die Aktie von Buy auf Neutral ab und senkte das Kursziel von 29,50 auf 21,20 Euro. Vonovia flog damit aus der "Conviction List" mit den überzeugendsten Empfehlungen.

Der Tenor auf der Branchenkonferenz sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, schrieb Kownator. Operative Trends und Mietwachstum blieben recht solide, doch seine lange bestehende Anlagethese zu Vonovia habe sich nicht ausgezahlt. Vor allem die Zinsen bremsten die Konzernstrategie, zudem sorge die Politik in Berlin für anhaltende Unsicherheit.

Vonovia: Betrieb stabil, Finanzierung teurer

Die Halbjahreszahlen von Anfang August stützen jedoch das Bild eines soliden Betriebs mit steigenden Finanzierungskosten. Das Adjusted EBITDA Total legte um 2,4 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zu, das Adjusted EBT sank dagegen um 2,6 Prozent auf 962,3 Millionen Euro, vor allem wegen höherer Finanzierungskosten. Das organische Mietwachstum lag bei 3,6 Prozent nach 4,4 Prozent im Vorjahr, Vonovia führt das auf den Zeitpunkt der Einführung des Berliner Mietspiegels zurück.

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Die Prognose für 2026 und der Ausblick 2028 blieben bestätigt. Der Loan-to-Value lag zum 30. Juni bei 46 Prozent. Mit der B2B-Marke Veveus, die auf der Expo Real vorgestellt wurde, will Vonovia das Geschäft mit institutionellen Eigentümern ausbauen. Bis 2028 sollen Non-rental-Aktivitäten 20 bis 25 Prozent des Adjusted EBITDA Total ausmachen.

Warum Jefferies anderswo Risiken sieht

Jefferies senkte das Kursziel für Vonovia am Mittwoch von 28,50 auf 23,00 Euro, beließ die Einstufung aber bei Buy. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard sieht das Refinanzierungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung nicht mehr als größte Belastung. Gefahren gingen eher von schwächerem externem Wachstum, langsamerem Dividendenwachstum, erneutem Druck auf Vermögenswerte und zunehmender Sektorkonsolidierung aus. Die Kosten der Finanzierungen blieben hoch.

Vonovia-Aktie nicht auf der Favoritenliste - Bedeutung für Anleger

Dass Vonovia nicht zu den Favoriten von Goldman Sachs zählt, ist allerdings kein Verkaufssignal: Die Auswahl zeigt aber, wo Goldman derzeit die besseren Chancen im europäischen Immobiliensektor sieht, nämlich bei Logistik, Rechenzentren und Einzelhandel, wo Mietwachstum und Renditen die höheren Zinsen eher auffangen können. Für Wohnimmobilienkonzerne wie Vonovia bleibt das Umfeld dagegen schwierig. Die zuletzt überraschend hohe US-Inflation spricht eher für länger erhöhte Zinsen, was die Finanzierungskosten hoch hält und die Bewertung der Immobilienbestände belastet. Hinzu kommt die politische Unsicherheit in Berlin, die für Deutschlands größten Vermieter ein anhaltendes Risiko bleibt. Solange sich bei Zinsen und Regulierung keine Entspannung abzeichnet, dürfte es der Aktie schwerfallen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Mehr Klarheit könnten die Neunmonatszahlen Anfang November bringen, die zeigen werden, ob der solide operative Betrieb den Gegenwind von der Finanzierungsseite weiter ausgleichen kann.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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