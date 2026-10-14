Commerzbank-Aktie im Blick: RBC hebt Kursziel vor den Zahlen an - Einstiegschance für Anleger?
RBC schraubt das Kursziel für die Commerzbank-Aktie nach oben, doch die Einstufung bleibt unverändert. Sollten Anleger nun zugreifen?
Werte in diesem Artikel
- RBC bleibt trotz höherem Kursziel bei Sector Perform
- Zinsvorteile greifen laut RBC überwiegend erst nach dem dritten Quartal
- Übernahmekampf mit UniCredit dürfte die Zahlenvorlage begleiten
RBC hat das Kursziel für die Aktie der Commerzbank laut dpa-AFX am Vortag von 40 Euro auf 41 Euro angehoben. Die Einstufung bleibt dabei unverändert bei Sector Perform. Vom angehobenen Kursziel kann die Aktie jedoch bislang nicht profitieren: Im XETRA-Handel verliert das Papier zeitweise 0,93 Prozent auf 38,26 Euro.
Was RBC verändert
Die RBC-Analystin Anke Reingen aktualisierte ihre Schätzungen zur Commerzbank gemäß dpa-AFX in einem Ausblick auf das dritte Quartal. Laut RBC führt vor allem die Berücksichtigung höherer Zinsen zum neuen Kursziel. Die Vorteile des gestiegenen Zinsniveaus dürften sich nach Einschätzung des Hauses allerdings großteils erst nach dem dritten Quartal bemerkbar machen.
Beim Bericht dürfte nach Einschätzung von RBC die Bank als eigenständiges Finanzinstitut im Mittelpunkt stehen, mögliche Auswirkungen von Initiativen der UniCredit dürften aber ebenfalls zur Sprache kommen.
Die Ausgangslage vor dem Bericht
Die Commerzbank hatte am 6. August ein Rekordergebnis für das erste Halbjahr gemeldet. Das Operative Ergebnis stieg um 14 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro, im zweiten Quartal lag es mit 1,37 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Das Nettoergebnis erreichte im selben Quartal 898 Millionen Euro nach 462 Millionen Euro im Vorjahr, wobei die Bank den Sprung auch auf Restrukturierungsaufwendungen im Vorjahr zurückführt.
Der Zinsüberschuss blieb im zweiten Quartal mit 2,06 Milliarden Euro nahezu unverändert, der Provisionsüberschuss legte auf 1,08 Milliarden Euro zu. Die Erträge profitierten zudem von niedrigeren Vorsorgen für Rechtsrisiken bei der mBank. Ohne diesen Sondereffekt wären sie um 6 Prozent gestiegen. Der Ausblick für 2026 wurde bestätigt, der Nettogewinn soll mindestens 3,4 Milliarden Euro erreichen.
Kapitalrückgabe und Übernahmedruck
Für das Geschäftsjahr strebt die Bank eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro an. Der Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Milliarden Euro läuft seit Anfang September und soll spätestens am 10. Februar 2027 enden. Der Dividendenanteil soll auf mindestens 50 Prozent steigen.
Im Übernahmekampf verwies Vorstandschefin Bettina Orlopp laut Mitteilung der Bank darauf, dass UniCredit auch mit einer Mehrheit auf der nächsten Hauptversammlung über wesentliche Strukturmaßnahmen nicht allein entscheiden könne. Eine wertschaffende Lösung brauche konstruktiven Austausch.
Das Analystenbild für die Commerzbank-Aktie im Blick
Die Deutsche Bank senkte Ende September ihre Einstufung von Buy auf Hold und nennt ein Kursziel von 42 Euro. Citi bleibt bei Hold, ebenfalls mit 42 Euro. RBC liegt mit 41 Euro knapp darunter.
Der Konsens gemäß TipRanks lautet Hold: Von sechs Analysten raten einer zu Buy und fünf zu Hold, Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Das mittlere Kursziel beträgt 41,6 Euro bei einer Spanne von 39 bis 44 Euro.
Laut Terminkalender sind die Zahlen zum dritten Quartal vorläufig für den 5. November angesetzt. Dann zeigt sich, ob die Zinswirkung schon sichtbar wird und wie sich das Management zu den Plänen der UniCredit äußert.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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