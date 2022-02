Zitat/Scholz fordert Rückzug der russischen Truppen: 'Das ist Putins Krieg'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen eklatanten Bruch des Völkerrechts vorgeworfen und ihn aufgerufen, den Angriff auf die Ukraine zu stoppen. Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert das Statement, das Scholz am Donnerstag im Berliner Kanzleramt abgab:

"Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. Putin bringt damit Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletzt die Souveränität und die Grenzen der Ukraine. Er gefährdet das Leben von unzähligen Unschuldigen in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stellt er damit auch die Friedensordnung unseres Kontinents in Frage. Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg. (...)

Angesichts der aktuellen Entwicklung habe ich heute Vormittag das Sicherheitskabinett einberufen, damit die Regierung über die Lage berät und über das weitere Vorgehen gemeinsam entscheidet. Alle Bundesbürger, die noch im Land sind, bitte ich abermals sehr dringend, die Ukraine zu verlassen - zu ihrem eigenen Schutz. Die Präsidentin des Deutschen Bundestages habe ich gebeten, für Sonntag eine Sondersitzung des Bundestages einzuberufen. Dort werde ich eine Regierungserklärung abgeben. (...)

Als nächsten Schritt werden wir in enger Absprache mit unseren internationalen Partnern in der Nato und in der Europäischen Union noch heute weitere harte Sanktionen gegen Russland beschließen. Es ist gut, dass wir das sorgfältig vorbereitet haben. Ziel der Sanktionen ist es, der russischen Führung klar zu machen: Für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis. Es wird sich zeigen: Putin hat mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen.

Lassen Sie mich noch ein Wort an unsere Nato-Verbündeten in Osteuropa, in Polen, in Rumänien, im Baltikum richten. Ich möchte ihnen ausdrücklich versichern: Wir verstehen Eure Sorgen im Angesicht dieser Entwicklung nur zu gut. Wir werden Euch zur Seite stehen. Deutschland steht zur Beistandspflicht der Nato. (...)

Die Lage ist sehr ernst. Russlands Präsidenten Putin möchte ich dazu aufrufen, den militärischen Angriff sofort zu stoppen, dem Blutvergießen Einhalt zu gebieten und seine Truppen vom Territorium der Ukraine vollständig zurückzuziehen."/ax/DP/mis