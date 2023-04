Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwurf gegen Trump beginnt

NEW YORK (dpa-AFX) - Gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump beginnt an diesem Dienstag in New York ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs. Zunächst sollen bei dem Verfahren (ab 15.30 Uhr/MESZ) in Manhattan die zwölf Geschworenen ausgewählt werden. Die US-Autorin Jean Carroll wirft dem Republikaner vor, er habe sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Trump weist die Anschuldigung zurück.

Es wird geschätzt, dass der Prozess eine Woche lang dauern könnte. Carroll verlangt Entschädigung von Trump. Sie hatte den Vergewaltigungsvorwurf 2019 in einem Buchauszug öffentlich gemacht. Trump reagierte unter anderem mit den Worten, Carroll sei nicht sein Typ. Er warf ihr auch vor, nur ihr Buch verkaufen zu wollen. Ob der 76-Jährige zu dem Prozess erscheinen wird, ist fraglich./scb/DP/stw