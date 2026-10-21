ZJMI Environmental Energy A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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ZJMI Environmental Energy A stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,29 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZJMI Environmental Energy A 0,270 CNY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat ZJMI Environmental Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 34,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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