Zodiac Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Zodiac Resources veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zodiac Resources ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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