Zögerliche Nachfrage in Nordamerika drückt auf Gewinn von Ölfeldausrüster SBO

Wien (Reuters) - Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) ist in den ersten drei Quartalen von einer schwächeren Nachfrage in Nordamerika gebremst worden.

Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn auf 26,6 Millionen Euro nach 33,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Da die Kunden in anderen Märkten aber mehr investierten, blieb der operative Gewinn (Ebit) mit 54,5 (54,3) Millionen Euro stabil. "Trotz der langsamen Entwicklung in Nordamerika haben wir die steigende internationale Dynamik für uns optimal genützt und ein solides Ergebnis eingefahren", sagte Konzernchef Gerald Grohmann. Die Firma beliefert große Ölkonzerne mit Bohrköpfen und Bohrgestängen für die Suche und Förderung von Öl.

Der Umsatz legte in den ersten neun Monaten um 11,3 Prozent auf 345,9 Millionen Euro zu. Auch der Blick in die Orderbücher stimmt den Firmenchef zuversichtlich. Der Auftragseingang liege mit 376,5 (368,1) Millionen Euro leicht über dem Vorjahr. "Wir sehen in unseren Auftragsbüchern einen positiven Effekt durch die internationalen Investitionen in die Exploration und Produktion von Öl und Gas. Der Nachholbedarf ist nach wie vor groß", sagte Grohmann. Nach Jahren der Krise in der Öl- und Gasindustrie stelle sich zunehmend das Bewusstsein ein, Investitionen tätigen zu müssen, um mittelfristig keine Versorgungsengpässe zu erzeugen. Sollte es zu keinem Konjunktureinbruch kommen, sei mit einer weiteren Ankurbelung des Investitionsverhaltens der Kunden zu rechnen, erklärte der Konzern.