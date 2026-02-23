DAX24.904 -0,4%Est506.094 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.747 -1,8%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,54 +0,1%Gold5.171 -1,1%
INDUS-Aktie fester: Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele

24.02.26 09:19 Uhr
Zölle bremsen INDUS: Ergebnisse dennoch im Rahmen der Jahresziele - Aktie in Grün | finanzen.net

Die INDUS Holding hat im vergangenen Geschäftsjahr die Zollbelastungen zu spüren bekommen.

Während der Umsatz leicht von 1,72 auf 1,74 Milliarden Euro stieg, fiel das operative Ergebnis geringer aus, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen aus dem SDAX am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sowie vor Sonderposten ging der Gewinn (bereinigtes Ebita) von 153,7 auf 147,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. "Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung. Mit den Werten erreichte INDUS die seit Mai gültige Prognose. Den Ausblick für 2026 gibt es zusammen mit den detaillierten Zahlen am 24. März.

Die INDUS-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,17 Prozent im Plus bei 30,10 Euro.

/men/stk

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX)

Analysen zu INDUS AG

DatumRatingAnalyst
03.02.2026INDUS BuyWarburg Research
13.11.2025INDUS BuyWarburg Research
13.08.2025INDUS BuyWarburg Research
15.05.2025INDUS BuyWarburg Research
01.04.2025INDUS BuyWarburg Research
