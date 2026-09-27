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Zoll kontrolliert bundesweit in Barbershops und Friseure

KÖLN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Schwarzarbeit und Dumping-Löhne hat der Zoll an diesem Samstag Barbershops und Kosmetikstudios kontrolliert. Mehr als 2200 Zöllnerinnen und Zöllner seien im Einsatz bei der bundesweiten Kontrollaktion im Kosmetik- und Friseurgewerbe, so Jens Ahland, Sprecher des ebenfalls beteiligten Hauptzollamts Köln.

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In und um die Rheinmetropole stünden Barbershops im Fokus der Kontrollen. Immer wieder fallen diese durch Schwarzarbeit auf, so Ahland. In einigen Fällen würden Mitarbeiter gar nicht oder unzureichend versichert, auch der Mindestlohn werde unterschritten. "Wir hatten auch schon Fälle von illegaler Beschäftigung und Scheinselbstständigkeit", so Ahland. Ergebnisse der Aktion von diesem Samstag lagen zunächst nicht vor./fld/DP/zb

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