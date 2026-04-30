US-Präsident Donald Trump hat via Social Media eine massive Erhöhung der Importzölle für europäische Pkw und Lkw auf 25 Prozent angekündigt. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus Fitch hebt Ausblick für Deutsche Bank-Aktie an. Douglas erwartet hohen Quartalsverlust. MTU: Starkes Militärgeschäft stützt Quartalszahlen. PUMA: Überraschend solide Zahlen - Finanzvorstand wird ersetzt. Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr. DHL-Aktie: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang. AIXTRON: Rückenwind durch KI-Ausbau erwartet. Delivery Hero: Konzern steigert Umsatz und bestätigt Jahresziele.

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