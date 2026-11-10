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Zollerleichterungen

TRATON-Aktie gewinnt: Grünes Licht aus Washington bei US-Zöllen – Prognose bestätigt

TRATON-Aktie gewinnt: Grünes Licht aus Washington bei US-Zöllen – Prognose bestätigt

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding TRATON kann sich nach einem Entscheid der US-Behörden wie erwartet Zollerleichterungen anrechnen.

Werte in diesem Artikel
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Die US-Tochter International Motors hat vom US-amerikanischen Handelsministerium die Genehmigung zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen im Rahmen von Einfuhrzöllen (Section 232) erhalten, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.

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Die Genehmigung gelte ab dem 1. November 2025 und decke sich mit den Unternehmenserwartungen, hieß es weiter. TRATON hatte sich bereits im zweiten Quartal einen positiven Ergebniseffekt angerechnet, im vierten Quartal soll nun ein Rest verbucht werden. Die Jahresprognose behielt das Management um TRATON-Chef Christian Levin bei. Die in den vergangenen Tagen schon gut gelaufene Aktie liegt via XETRA zeitweise 1,56 Prozent im Plus bei 35,06 Euro.

/men/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: TRATON GROUP

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Datum Rating Analyst
03.11.26 TRATON Neutral UBS AG
29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research

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