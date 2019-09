Zollstreit schlägt auf Wachstum der Euro-Zone durch - BIP-Plus halbiert

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft der Euro-Zone bekommt die Folgen des Zollstreits zwischen den USA und China zusehends zu spüren.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen April und Juni nur noch um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Es bestätigte damit eine frühere Schätzung. Damit halbierte sich das Wachstum, das zu Jahresbeginn noch bei 0,4 Prozent lag. Im zweiten Quartal bremste der Außenhandel das Wachstum: Die Exporte stagnierten, die Importe zogen leicht an. Konsum und Investitionen sorgten hingegen für Rückenwind.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat während ihres Peking-Besuchs die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China geäußert. Chinas Handelsprobleme mit den USA wirkten sich auf die gesamte Welt aus. Der Handelsstreit sowie die Aussicht auf einen harten Brexit sorgen vor allem in der deutschen Industrie für große Unsicherheit. Die exportlastige Wirtschaft schrumpfte hierzulande im Frühjahr um 0,1 Prozent, während das BIP in Frankreich (plus 0,3 Prozent) und Spanien (plus 0,5 Prozent) zulegte. In Italien stagnierte die Wirtschaft.